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Gökova Kavşağına Sinyalizasyon Sistemi Kuruldu - Son Dakika
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Gökova Kavşağına Sinyalizasyon Sistemi Kuruldu

Muğla'nın Gökova Mahallesi'nde yaşanan yaralamalı ve ölümlü kazalar sonrası yöre halkının talepleri üzerine Gökova ve Ataköy kavşaklarına sinyalizasyon sistemi kuruldu. Sistem, Pazar günü devreye alındı ve araçlar artık sinyalizasyon ışıklarına uyarak hareket ediyor. Muhtar Ulaş Bavut, emeği geçenlere teşekkür ederek vatandaşları kurallara uymaya çağırdı.

Gökova Kavşağına Sinyalizasyon Sistemi Kuruldu
15.01.2024 - 16:24,  Güncelleme: 16:27
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Yaz aylarında Muğla'nın e fazla araç sirkülasyonunun yaşandığı Gökova'dan Fethiye ve Antalya'ya ulaşımın sağlandığı karayolu Gökova Mahallesi yol ayrımında sinyalizasyon olmadığı için çok sayıda yaralamalı ve ölümlü kaza meydana gelmişti. En son 28 Ekim 2023 tarihinde kavşakta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Gökova-Fethiye-Antalya karayolu Gökova kavşağına yaşanan kazalar sonrası yöre halkı tarafından kavşağa bir an önce sinyalizasyon sisteminin yapılması istenmişti. Mahalle sakinleri sadece Gökova kavşağı değil, yine yol üzerindeki Ataköy kavşağının da büyük tehlike oluşturduğunu belirterek Kaymakamlık ve Valiliğin bu iki kavşağa bir an önce çözüm üretme taleplerinin ardından Muhtarlık ve Ula Belediyesi tarağından Karayolları İzmir Böğle Müdürlüğü'ne sinyalizasyon talebinde bulunuldu.

Karayolları tarafından Ocak ayı başında Gökova Kavşağında sinyalizasyon çalışması başlatılarak Pazar günü sistem devreye alındı. Hem Köyceğiz istikametinde, hem de Gökova'dan Köyceğiz istikametinde seyreden araçlar ile tali yollardan giriş yapan araçlar artık sinyalizasyon ışıklarına uyarak hareket ediyor.

Gökova Mahallesi muhtarı Ulaş Bavut, emeği geçenlere teşekkür etti. Muhtar Bavut, "Daha önce çok düzenli bir kavşağımız olmadığı için, turizm yoğunluğu çok olduğu için bu yolda 15-20 dakika beklemek zorunda kalıyor vatandaşlarımız. Tarımcılık ile uğraşan vatandaşlarımız bu kavşaktan çıkmakta zorlanıyordu yolun karşısına geçmekte. İki-üç yıllık girişimlerimizden sonra önceki Valimiz Ortan Tavlı ve Milletvekillerimiz ile girişimlerde bulunduk. Ula Belediye Başkanımız Özay Türkler'in büyük emekleri oldu. Halkımız haklı olarak isyan ediyordu ama bir ön çalışma başlamıştı. Önce sadece yanıp sönen flaşör dedikleri bir sistem taktılar. Biz bunun sorunu çözmeyeceğini İzmir Bölge Müdürümüze de söylemiştim. Bize turizm yoğunluğunun geçmesi söylendi. Ama o zaman burada yüreklerimizi yakan ve 5 canı kaybettiğimiz bir kaza yaşadık. Geri gelmeyecekler ama en azından bundan sonrası için üzücü şeyler yaşanmaması adına buruk da olsa sevinç yaşıyoruz. Vatandaşlarımız kurallara uyarsa, ışık var diye fevri hareket ederse yine canlar yanabilir. Burada sinyalizasyonun yapımında emeği geçen özellikle Belediye Başkanımız Özay Türkler ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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