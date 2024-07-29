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Göksu Nehri'nde leylek kurtarma operasyonu

MERSİN - Mersin'de Göksu Nehri'nin içerisinde bulunan adada üç gündür mahsur kalan yaralı leylek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Silifke ilçesinde Göksu Nehri'nde bir leyleğin mahsur kaldığı ihbarı üzerine Mersin Büyükşehir İtfaiyesine bağlı ekipler harekete geçti. Ekipler, yaralı leyleği bulunduğu yerden kurtarabilmek için nehre atladı. İtfaiye ekibi yüzerek adaya geçip leyleği kurtardı.

Leyleğin bitkin olduğunu ve kanadında kırık tespit eden itfaiye ekipleri, leyleğin tedavisinin yapılması için barınağa götürdü.

3 gündür leyleğin nehrin ortasında mahsur kaldığını gördüğü için 112'yi arayarak itfaiyeden yardım isteğini belirten Metin İnce, "Yaptığımız ihbar üzerine itfaiyeden arkadaşlar geldiler. Nehrin içine girerek adadaki leyleği kurtardılar. Barınaktaki veterinerliğe telsim edeceklerini söylediler. Bu şekilde yardım etmelerini istedik. Kendilerine teşekkür ederim" dedi.