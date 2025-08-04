Göktur Kampı Tahliye Edildi: Zararlar Büyük - Son Dakika
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Göktur Kampı Tahliye Edildi: Zararlar Büyük

Göktur Kampı Tahliye Edildi: Zararlar Büyük
04.08.2025 15:26  Güncelleme: 15:35
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Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Göktur Kampı, kira süresi dolmasına rağmen boşaltılmadığı için mahkeme kararıyla tahliye edildi. Tahliye sonrası kamp alanında ciddi tahribat meydana geldi.

Balıkesir'in Erdek ilçesi Kastri mevkiinde bulunan ve özel mülkiyete ait olan Göktur Kampı'nın, dönemin Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık'ın kızı Seval Ç.'ye iki yıllığına kiralandığı, kira süresi dolmasına rağmen boşaltılmadığı gerekçesiyle mahkeme kararıyla tahliye edildiği bildirildi.

Balıkesir'in Erdek ilçesi Kastri mevkiinde bulunan ve mülkiyeti Mürvet Sütçüoğlu'na ait olan Göktur Kampı, kira süresinin dolmasının ardından boşaltılmadığı gerekçesiyle açılan dava sonucu mahkeme kararıyla tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, 1 Ağustos 2025 tarihinde Erdek İcra Müdürlüğü ve kolluk kuvvetleri eşliğinde gerçekleştirilen tahliye işlemi sonrası kamp alanında ciddi tahribat oluştu. Elektrik ve su hatlarının zarar gördüğü, kamp tabelalarının ve bazı yapıların söküldüğü alanda, mülk sahipleri duruma tepki gösterdi.

Tahliye sonrası, arazi sahibinin eşi Ahmet Serdar Sütçüoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu anda, Erdek Kastri mevkiinde Göktur Camping arazisi içindeyiz. Bu arazi eşime ait. Dolayısıyla sizinle bazı bilgileri paylaşmak istiyorum. Bu arazi, 2021 yılı Eylül ayında, o dönemin meclis üyelerinin oylarıyla ara seçimle belediye başkanı olan Burhan Karışık'ın şahsımdan özel ricasıyla sadece ve sadece iki yıllığına kızına, Seval Ç.'ye kiralanmış olup, 2023 Eylül ayından bugüne geçen yaklaşık iki yıllık sürede kendileri eşime ait arazide işgalci durumda bulunmaktadırlar. Buna karşın Kasım 2023'te başlayan hukuki sürecimiz, birinci mahkemenin kesin kararı ve ikinci mahkeme olan istinafın da kararıyla, 17 Temmuz tarihinde Erdek İcra Müdürlüğü'ne ulaşmış olup, aradan geçen iki haftalık süre sonrasında da dün, 1 Ağustos 2025 Cuma günü, icra memurunun ve kolluk kuvvetlerinin de katılımıyla arazimiz icra memurundan teslim alınmıştır. Birazdan, teslim alınan arazimize ait nasıl terk edildiğini gösteren görüntüleri izleyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Tahliye edilen kamp alanında çekilen fotoğraflarda, kampın uzun yıllardır kullandığı "Göktur" tabelalarının söküldüğü, ana giriş kapılarının yerinden alındığı ve büfe yapısının iş makinesiyle parçalandığı görüldü. Arazi sahibine göre, kampın ismi dahi kiracı tarafından kendi adına tescil ettirildi.

Konuya ilişkin taraflardan resmi bir açıklama yapılmazken, tahliye sonrası oluşan zararın belgeleriyle birlikte ilgili makamlara iletileceği bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Göktur Kampı Tahliye Edildi: Zararlar Büyük - Son Dakika

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