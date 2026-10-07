Göktürk'te durdurulan araçta 51 kilogram kokain bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Göktürk'te durdurulan araçta 51 kilogram kokain bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı

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Göktürk\'te durdurulan araçta 51 kilogram kokain bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı
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İstanbul Eyüpsultan'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, yurt dışına sevk edilmek istenen 51 kilogram kokain ele geçirildi. Göktürk'te yol ayrımında durdurulan araçta 2 cep telefonu bulunurken 2 şüpheli gözaltına alındı, operasyon anı dron kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Eyüpsultan'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, yurt dışına sevk edilmek istenen 51 kilogram kokain ele geçirildi. Göktürk'te seyir halindeki aracın yol ayrımında durdurulduğu operasyon anı, dron kamerasına yansıdı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde uyuşturucu maddeyi yurt dışına sevk etmek isteyen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Göktürk'te ilerleyen araç, yol ayrımında jandarma ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan adli aramada 51 kilogram kokain ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Aracın durdurulduğu anlar havadan görüntülendi.

Operasyon anına ilişkin dron görüntülerinde, seyir halindeki aracın yol ayrımında jandarma ekipleri tarafından durdurulduğu anlar yer aldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Göktürk'te durdurulan araçta 51 kilogram kokain bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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