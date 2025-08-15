Gölbaşı\'nda Kaldırım İşgallerine Karşı Denetim

Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli ve rahat bir ulaşım sağlaması için kaldırım işgallerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kaldırım işgallerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklarda yapılan kontrollerde, kaldırımlara ürün, masa-sandalye, stant ve benzeri eşyalar yerleştirmesiyle oluşan işgallerin önüne geçilmesi için esnaf uyarıldı.

Kamuya ait alanların, özellikle de yayaların kullanımına tahsis edilen kaldırımların, ticari faaliyet amacıyla işgal edilmesinin yasalara aykırı olduğunu hatırlatan ekipler, kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılarda bulundu. Uyarılara rağmen kurallara aykırı davranışların sürdürülmesi halinde ise idari yaptırımların uygulanacağı ifade edildi.

"Esnafımızı destekliyoruz ancak kamuya ait alanların işgaline izin vermeyiz"

Bu denetimlerin sadece ticari faaliyetleri düzenlemek amacıyla değil, aynı zamanda kent estetiğini korumak, vatandaşların güvenli ve rahat bir şekilde yaya ulaşımını sağlayabilmesi adına büyük önem taşıdığını vurgulayan Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, kaldırım işgallerinin ilçe halkının günlük yaşamını olumsuz etkilediğini belirterek "Gölbaşı, her geçen gün büyüyen ve gelişen bir ilçe. Bu gelişimin sürdürülebilir olması, şehir düzeninin ve kamu haklarının korunmasıyla mümkün. Kaldırım işgalleri hem yayaların güvenliğini tehlikeye atıyor hem de şehir estetiğini bozuyor. Bu nedenle zabıta ekiplerimiz sahada aktif olarak denetimlerini sürdürüyor. Elbette esnafımızın ekonomik faaliyetlerini destekliyoruz, ancak kamuya ait alanların işgal edilmesine, vatandaşlarımızın mağdur edilmesine müsaade etmeyiz. Kaldırımlar tüm halkımızındır ve bu alanların asıl kullanım amacının dışına çıkarılmasına göz yummayacağız. Amacımız ceza kesmek değil, düzeni sağlamak ve vatandaşlarımızın haklarını korumaktır" dedi.

Odabaşı, esnafla karşılıklı anlayış ve iş birliği içerisinde sürecin yönetileceğini, ancak kurallara uymayanlara yönelik yasal adımların da gecikmeden atılacağını vurguladı. - ANKARA