Gölbaşı\'nda Tır ve Otomobil Çarpıştı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Malatya karayolu Hastane Kavşağı'nda Şaban Tanrıkulu idaresindeki 34 ND 4360 plakalı otomobil ile Cumali Aydın idaresindeki 44 ABV 995 plakalı tır çarpıştı. Meydana gelen kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Ertuğrul Tanrıkulu ile Sıdıka Tanrıkulu yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Ertuğrul ve Sıdıka Tanrıkulu'nu Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN