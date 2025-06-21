Gölbaşı\'nda Trafik Kazası: 4 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı istikametinden Kahramanmaraş yönüne ilerleyen Mehmet Mustafa Karakuş'un kullandığı 02 AN 844 plakalı otomobil ile Kahramanmaraş istikametinden gelip kavşaktan dönüş yapmak isteyen Yahya Demir yönetimindeki 46 AKG 920 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri ile araçlarda bulunan Muhammet Hanifi Doğan ve Hüseyin Kökyer yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza anı kameraya yansıdı

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise yakındaki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN