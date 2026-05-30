Gölbaşı'nda Trafik Kazası: Ölü Sayısı 4'e Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gölbaşı'nda Trafik Kazası: Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

Gölbaşı\'nda Trafik Kazası: Ölü Sayısı 4\'e Yükseldi
30.05.2026 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Gölbaşı'nda iki otomobilin çarpışması sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 4 oldu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gölbaşı-Pazarcık karayolu Çelik Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serkan S. (27) idaresindeki 01 AID 574 plakalı otomobil, Pazarcık istikametinden Gölbaşı yönüne seyir halindeyken karşı yönden gelen Veysel Coşkun (45) yönetimindeki 55 AV 926 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Veysel Coşkun ile araçta bulunan Aysel Coşkun (39), Muhammed Burak Coşkun (14), Emir Mirza Coşkun (12) ve Deniz Aren Coşkun (1) ağır yaralandı. Diğer araç sürücüsü Serkan S. ile yanında bulunan Buse K. (24) ise hafif yaralandı.

Ölü sayısı 4'e yükseldi

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan aynı aileden Aysel Coşkun, Muhammed Burak Coşkun ve Deniz Aren Coşkun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Eymen Mirza Coşkun da yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman Gölbaşı, Yerel Haberler, Adıyaman, Güvenlik, 3. Sayfa, Gölbaşı, Trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gölbaşı'nda Trafik Kazası: Ölü Sayısı 4'e Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Schengen vizesinde karaborsa krizi Fiyatlar 1000 euroya kadar ulaştı Schengen vizesinde karaborsa krizi! Fiyatlar 1000 euroya kadar ulaştı
Zeynep Sönmez, Fransa Açık’ta sakatlanarak çiftler maçından çekildi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ta sakatlanarak çiftler maçından çekildi
Göle’de kayıp kadının cesedi bulundu Göle'de kayıp kadının cesedi bulundu
Hatay ve Osmaniye’yi sel vurdu Evler, yollar ve araçlar zarar gördü Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Evler, yollar ve araçlar zarar gördü
Av tüfeği aniden ateş aldı Kuzenini başından vurdu Av tüfeği aniden ateş aldı! Kuzenini başından vurdu
Özlem Çerçioğlu’dan CHP’de olup bitenler hakkında ilk yorum Özlem Çerçioğlu'dan CHP'de olup bitenler hakkında ilk yorum

12:59
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde karanfillerle karşılandı
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde karanfillerle karşılandı
12:14
Emekli vatandaştan Özgür Özel destekçilerini kızdıracak sözler
Emekli vatandaştan Özgür Özel destekçilerini kızdıracak sözler
11:38
Rakam inanılmaz İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para
Rakam inanılmaz! İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para
10:53
Ozan Güven gittiği mekandan kovuldu: Failler dışarı
Ozan Güven gittiği mekandan kovuldu: Failler dışarı!
10:53
Saat aynı, mekan farklı CHP’de bayramlaşma düellosu
Saat aynı, mekan farklı! CHP'de bayramlaşma düellosu
10:37
Tatilciler dönüşe geçti, 4 ilde trafik durdu
Tatilciler dönüşe geçti, 4 ilde trafik durdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 13:09:43. #7.12#
SON DAKİKA: Gölbaşı'nda Trafik Kazası: Ölü Sayısı 4'e Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.