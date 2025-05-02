Gölbaşı'nda Üç Tır Kazası: Yaralı Yok - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gölbaşı'nda Üç Tır Kazası: Yaralı Yok

Gölbaşı\'nda Üç Tır Kazası: Yaralı Yok

Adıyaman Gölbaşı'nda üç farklı tır kazası meydana geldi; yaralanan olmadı, maddi hasar oluştu.

02.05.2025 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde aynı bölgede 3 farklı tır kazasında ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazalar, Gölbaşı- Kahramanmaraş karayolu Çatalağaç köyü giriş ve çıkışında gerçekleşti.

İlk kaza sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Yaşanan kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

İkinci kazada hurda yüklü iki tır çarpıştı. Her iki tırın çarpışması sonucu tır dorselerinde bulunan hurda malzemeler karayoluna döküldü. Kapatılan yol, temizleme işlemlerinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

Üçüncü kazada ise tır ile otomobil çarpıştı. Otomobil ile tırın çarpışması sonucu ise yine maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası hasar alan araçlar ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman Gölbaşı, Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Gölbaşı, Olaylar, trafik, Ulaşım, trafik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gölbaşı'nda Üç Tır Kazası: Yaralı Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası "Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler Sebebi de bir o kadar ilginç Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler! Sebebi de bir o kadar ilginç
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 20:47:59. #7.12#
SON DAKİKA: Gölbaşı'nda Üç Tır Kazası: Yaralı Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.