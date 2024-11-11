Gölbaşı'nda Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Gölbaşı'nda Uyuşturucu Operasyonu

Gölbaşı\'nda Uyuşturucu Operasyonu

Adıyaman Gölbaşı'nda durdurulan bir araçta 16.8 kg skunk ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

11.11.2024 16:30
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde durdurulan bir otomobilden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği olarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yapılan çalışmalarda durdurularak kontrol edilen şüpheli araçta 15 parça halinde toplamda 16 kilogram 815 gram skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken araçta bulunan A.S. ile R.E., gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan her iki şahıstan A.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken R.E., ise serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gölbaşı'nda Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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