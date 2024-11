Gölbaşı\'nda Uyuşturucu Operasyonu

3.Sayfa

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde durdurulan bir otomobilden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği olarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yapılan çalışmalarda durdurularak kontrol edilen şüpheli araçta 15 parça halinde toplamda 16 kilogram 815 gram skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken araçta bulunan A.S. ile R.E., gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan her iki şahıstan A.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken R.E., ise serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN