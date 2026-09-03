Gölcük Değirmendere Sahili'nde denizde erkek cesedi bulundu, kimlik çalışması sürüyor
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Değirmendere Sahili'nde denizde hareketsiz halde görülen bir kişi, ekipler tarafından sudan çıkarıldı. Yapılan sağlık kontrollerinde hayatını kaybettiği belirlenen erkek cesedi, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin araştırılması için morga kaldırıldı, polis inceleme başlattı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Değirmendere Sahili'nde denizde hareketsiz halde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, denizde hareketsiz halde bulunan kişiye ulaşarak şahsı sudan çıkardı. Kıyıya çıkarılan kişinin yapılan sağlık kontrollerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınırken, şahsın bir erkeğe ait olduğu öğrenildi. Kimlik tespit çalışmaları sürerken, ceset olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla morga kaldırıldı.
Öte yandan, şahsın ölümünün nasıl gerçekleştiğinin belirlenmesi için polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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