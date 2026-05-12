Gölcük\'te Kalp Krizi: Başçavuş Kırdım Hayatını Kaybetti

Gemlikli İkmal Kıdemli Başçavuş Levent Kırdım, görev yaptığı Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan Levent Kırdım'ın ani rahatsızlığı sonrası yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Acı haber, Gemlik'te bulunan ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Merhum Astsubay için yarın saat 13.00'te Gemlik Cem Evi'nde askeri tören düzenlenecek. Törenin ardından Levent Kırdım son yolculuğuna uğurlanacak. - BURSA