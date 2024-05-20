Gölcük'te trafik kazası süsü verilerek öldürülen genç kız son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Gölcük'te trafik kazası süsü verilerek öldürülen genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Gölcük\'te trafik kazası süsü verilerek öldürülen genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde cinsel ilişki teklifini kabul etmeyen genç kız trafik kazası süsü verilerek öldürüldü. Şüpheliler gözaltına alındı.

20.05.2024 18:46  Güncelleme: 18:52
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde cinsel ilişki teklifini kabul etmediği şahıs tarafından trafik kazası süsü verilerek öldürülen 18 yaşındaki Rümeysa Meriç Özcan, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, pazar günü gece saatlerinde Yukarı Halıdere eski köy yolu caddesinde meydana geldi. Kamyonetin uçuruma düştüğü ihbarı üzerine bölgeye giden polis ve sağlık ekipleri, kamyonetin altında 18 yaşındaki Rümeysa Meriç Özcan'ın boynuna ip bağlı haldeki cansız bedeniyle karşılaştı. Özcan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Hasar gören kamyonet ise çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Polis ekipleri, soruşturma kapsamında T.A. (22), E.K. (20), Y.A. (20) isimli erkekler ile C.Ç. (20) ve K.N. (17) isimli kızları gözaltına aldı. Rümeysa Meriç Özcan'ın ölümünün ardındaki korkunç gerçek de emniyette ortaya çıktı.

Kaza süsü vermiş

T.A. (22), E.K. (20), Y.A. (20), C.Ç. (20), K.N. (17) ve Rümeysa Meriç Özcan'ın cumartesi günü akşam saatlerinde buluştukları ve birlikte alkol aldıkları öğrenildi. T.A'nın bir süre sonra Rümeysa Meriç Özcan'ı da yanına alarak kamyonetle Yukarı Halıdere bölgesine hareket ettiği, T.A'nın bu ıssız bölgede genç kız ile cinsel birliktelik yaşamak istediği, genç kızın bunu kabul etmemesi üzerine zanlının korkutmak için kızın boynuna ip bağladığı, ipin bir ucunu da kamyonete bağladığı ve Özcan'ı tartakladığı bildirildi. Rümeysa'nın bu sırada baygınlık geçirdiği, T.A'nın ise genç kızın öldüğünü zannederek cesetten kurtulmak amacıyla hareket ettiği ve kamyonetin el frenini indirmesi neticesinde aracın yaklaşık 100 metrelik uçuruma düştüğü ortaya çıktı. 5 şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Gölcük Adliyesi'ne sevk edildi.

Rümeysa Meriç Özcan'ın cenazesi, Düzağaç Cami'de kılınan namazın ardından 17 Ağustos Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazeye katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, acılı aileye başsağlığı diledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gölcük'te trafik kazası süsü verilerek öldürülen genç kız son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gölcük'te trafik kazası süsü verilerek öldürülen genç kız son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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