Gölde boğulan 2 torununu kurtarmaya çalışan babaanneden acı haber geldi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gölde boğulan 2 torununu kurtarmaya çalışan babaanneden acı haber geldi

Kocaeli'de girdikleri gölde boğulan 5 ve 8 yaşındaki 2 torununu kurtarmaya çalışan babaanne de kaldırıldığı hastanede kurtarılmayarak hayatını kaybetti. 2 çocuk ve babaanne bugün ikindi namazına müteakip yan yana gömülecek.

20.08.2024 22:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gölde boğulan 2 torununu kurtarmaya çalışan babaanneden acı haber geldi

KOCAELİ - Kocaeli'de girdikleri gölde boğulan 5 ve 8 yaşındaki 2 torununu kurtarmaya çalışan babaanne de kaldırıldığı hastanede kurtarılmayarak hayatını kaybetti. 2 çocuk ve babaanne bugün ikindi namazına müteakip yan yana gömülecek.

Olay dün, Kandıra ilçesi Güvercinlik Gölü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit ilçesine bağlı Tepebaşı Ambarcı Köyü'nde yaşayan Tenzile ve Faruk Karaca çifti, yaz aylarını birlikte geçirdikleri torunları Sedanur Karaca ve Hiranur Karaca'yı eğlenmeleri için evlerinin yaklaşık 3 kilometre uzağındaki Güvercinlik Gölü'nün kenarına götürdü. İki küçük çocuk gölün kenarına oturup ayaklarını suya soktu. Dedeleri Faruk Karaca arabaya kilim almaya gittiği sırada çocuklar göle düştü. Çocukların gölde çırpındığını gören babaanne Tenzile Karaca suya atlarken, durumu fark eden dede de yardıma koştu. İki kız kardeş suyun içinde kaybolurken, Tenzile Karaca çevredekilerin ve eşinin yardımıyla sudan çıkarıldı. Olayın duyulmasının ardından köylüler ve ekipler çocukları arama çalışması başlattı. Tenzile Karaca ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Gölette yapılan aramada ise 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Babaanne hayatını kaybetti

Durumu ağır olan ve yoğun bakıma alınan babaanne Tenzile Karaca, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 çocuk ve babaanne, bugün iki namazına müteakip Ambarcı Tepebaşı Merkez Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ambarcı Mezarlığı'nda yan yana toprağa verilecek.

Küçük kızların ailesinin Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşadıkları, babaları ve annelerinin özel sağlık durumları nedeniyle yazın dedeleri ve babaanneleri ile kaldıkları öğrenildi.

Kaynak: İHA

Kocaeli, 3-sayfa, Kocaeli, Çocuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gölde boğulan 2 torununu kurtarmaya çalışan babaanneden acı haber geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:46 İsrail’de zorunlu askerlik ayaklanması Polis, toplanan kalabalığa müdahale ediyor İsrail'de zorunlu askerlik ayaklanması! Polis, toplanan kalabalığa müdahale ediyor
12:44 Kayseri’de kan donduran cinayet Kayseri'de kan donduran cinayet
12:31 Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem Apar topar gözaltına aldılar Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar
12:09 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var
11:17 MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi
23:28 Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız
23:14 Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu Ndombele’nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu! Ndombele'nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor
22:31 Marmaray’da korkunç olay Raylara atlayan adam trenin altında can verdi Marmaray'da korkunç olay! Raylara atlayan adam trenin altında can verdi
21:54 Basın toplantısına damga vuran sözler Okan Buruk, Icardi’nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti Basın toplantısına damga vuran sözler! Okan Buruk, Icardi'nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti
21:38 Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık
21:16 Galatasaraylılardan tepki yağıyor İşte Icardi’nin iptal edilen golünün VAR kayıtları Galatasaraylılardan tepki yağıyor! İşte Icardi'nin iptal edilen golünün VAR kayıtları
20:46 Geriye bir tek kilim kaldı CHP’li Döşemealtı Belediye Başkanı’nın makam odasına haciz Geriye bir tek kilim kaldı! CHP'li Döşemealtı Belediye Başkanı'nın makam odasına haciz
20:22 Engin Polat’tan yasak listesi Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti Engin Polat'tan yasak listesi! Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti
20:22 CHP kripto varlık düzenlemesini Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı CHP kripto varlık düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 14:18:14. #1.12#
SON DAKİKA: Gölde boğulan 2 torununu kurtarmaya çalışan babaanneden acı haber geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement