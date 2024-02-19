Gölette otomobille kaybolan gencin cansız bedenine ulaştı - Son Dakika
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Gölette otomobille kaybolan gencin cansız bedenine ulaştı

Gölette otomobille kaybolan gencin cansız bedenine ulaştı

Uşak'ta park halindeki otomobilin gölete uçması sonucu kaybolan Ramazan Kısa'nın cansız bedenine ulaşıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kısa'nın cansız bedeni bulunurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

19.02.2024 23:04
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Gölette otomobille kaybolan gencin cansız bedenine ulaştı

UŞAK - Uşak'ta park halindeki otomobilin, bilinmeyen bir sebepten ötürü hareket ederek gölete uçması sonucu kaybolan Ramazan Kısa'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Uşak merkeze bağlı Yeşil Karaağaç Mesire ve Piknik Alanı içerisinde bulunan Karaağaç Göleti'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan Kısa ve G.K., içinde bulundukları 64 NB 405 plakalı otomobili Karaağaç Gölet'i kıyısına park etti. Henüz bilinmeyen bir sebeple aracın hareket ederek göle uçması sonucu, G.K. kendi imkanları ile kıyıya çıkarken Ramazan Kısa ise otomobille beraber gölette kayboldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, jandarma, Uşak AFAD ekipleri ve İzmir AFAD Su Altı ve Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. İzmir AFAD Su Altı ve Arama Kurtarma ekiplerin çalışması sonucu Ramazan Kısa'nın cansız bedenine ulaşılırken, otomobil göletten çıkarıldı. Öte yandan Kısa'nın cansız bedeni otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Gölette otomobille kaybolan gencin cansız bedenine ulaştı - Son Dakika
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