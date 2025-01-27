Goma'da M23 İsyanı: Ruanda Destekli Kontrol - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Goma'da M23 İsyanı: Ruanda Destekli Kontrol

Kongo'nun Goma kentinde M23 isyancı grubu, Ruanda'nın desteği ile şehrin kontrolünü ele geçirdi.

27.01.2025 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Goma kentinde ordu ile çatışan Ruanda destekli M23 isyancı grubu şehrin kontrolünü ele geçirdi.

Orta Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula'nın "Ruanda, isyancıları desteklemek için ülkeye asker göndererek savaş ilan etti" açıklamasının ardından isyancılar ile ordu arasında yoğun çatışmalar yaşandı. Ülkenin doğusundaki Goma kentinde yoğun çatışmaların ardından Ruanda destekli M23 isyancı grubu şehrin kontrolünü ele geçirdi. İsyancıların kontrolü sağladığı kentte halk büyük sevinç yaşarken, grubu "kahraman" gibi karşıladı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Goma çevresindeki ana yollar kapatılırken, şehrin havaalanı, tahliye ve insani yardımlar için artık kullanılamıyor.

"100 Kongolu asker de silahlarını teslim etti"

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (MONUSCO) misyonundaki Uruguay ordusu, isyancıların yerel saatle 03.00'te hükümet askerlerine teslim olmaları çağrısında bulunduğunu, 100 Kongolu askerin de silahlarını teslim ettiğini bildirdi. MONUSCO personeli ve aileleri, 10 otobüsle birlikte Ruanda'ya tahliye edildi.

BM'den Ruanda'ya "askerlerinizi çekin" çağrısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ruanda'ya çağrı yaparak, isyancıları desteklemeyi bırakmasını ve askerlerini Demokratik Kongo Cumhuriyeti topraklarından çekmesini istedi. Guterres, M23 isyancı grubuna da "Tüm düşmanca eylemleri derhal sonlandırmaları ve işgal ettikleri bölgelerden çekilmeleri" çağrısı yaptı.

Birleşik Krallık, barış gücü askerlerine yönelik saldırıların sonlandırılmasını talep ederken, Fransa'nın BM temsilcisi Nicolas de Riviere, MONUSCO'nun Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden çekilmesi için çağrı yaptı.

Kenya Dışişleri Bakanlığı ise Doğu Afrika Topluluğu bloğunun Başkanı Kenya Devlet Başkanı William Ruto'nun durumla ilgili devlet başkanları düzeyinde acil bir toplantı yapacağını bildirdi.

M23, Tutsi nüfusunu korumayı amaçlıyor

M23 isyancı grubu, başka bir isyancı grubun kolu olarak 2012 yılında kuruldu. Grup, amaçlarının uzun süredir zulüm ve ayrımcılıktan şikayet eden Doğu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Tutsi nüfusunu korumak olduğunu savunuyor. Hem Demokratik Kongo Cumhuriyeti hem de Birleşmiş Milletler, M23 grubunun Ruanda tarafından desteklendiğini savunuyor. Ruanda, iddiaları reddetse de mevcut çatışmanın sorumluluğunu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne yüklüyor. Bazı taraflar ise, Ruanda'nın M23'ü Doğu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki altın, kobalt ve tantal gibi mineralleri "yağmalamak" için kullandığını iddia ediyor. - KİNŞASA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Dünya, Kongo, Goma, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Goma'da M23 İsyanı: Ruanda Destekli Kontrol - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:59 İstanbul Valiliği’nden kamu kurumlarına ’Cuma namazı’ uyarısı İstanbul Valiliği'nden kamu kurumlarına 'Cuma namazı' uyarısı
13:44 Bursa’da korkutan deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
13:27 Selahattin Demirtaş’ın son hali paylaşıldı Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı
12:35 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin denetim firması yetkilisi de gözaltında 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin denetim firması yetkilisi de gözaltında
11:42 Satılmış Büyükcanayakın’ın ismini veren İmamoğlu’na jet soruşturma Satılmış Büyükcanayakın'ın ismini veren İmamoğlu'na jet soruşturma
19:57 Doktorun itirafları kan dondurdu Özel hastanede etkileşim için gebelere erken doğum Doktorun itirafları kan dondurdu! Özel hastanede etkileşim için gebelere erken doğum
19:50 MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam’a gitti MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'a gitti
19:32 Müzede Hırsızlık: 2500 Yıllık Eser Çalındı Müzede Hırsızlık: 2500 Yıllık Eser Çalındı
19:31 Biden durdu, Trump izin verdi Gelir gelmez İsrail’e sevkiyat yaptı Biden durdu, Trump izin verdi! Gelir gelmez İsrail'e sevkiyat yaptı
19:28 Solskjaer, yeni transferi kadro dışı bıraktı Solskjaer, yeni transferi kadro dışı bıraktı
19:17 Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan ortalığı karıştıracak “Yapı“ ve Galatasaray sözleri Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan ortalığı karıştıracak "Yapı" ve Galatasaray sözleri
19:07 Ali Babacan, DEVA Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayını şimdiden açıkladı Ali Babacan, DEVA Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayını şimdiden açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 14:19:01. #1.12#
SON DAKİKA: Goma'da M23 İsyanı: Ruanda Destekli Kontrol - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.