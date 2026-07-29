Gömeç'teki Yangın Dumanları Midilli'ye Ulaştı
Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki orman yangını dumanları Yunanistan'ın Midilli Adası'nı kapladı.
Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki orman yangınının dumanları Yunanistan'ın Midilli Adası'na ulaştı. Gri renkteki dumanlar Midilli'yi de kapladı.
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde çıkan orman yangınının dumanları sınır aşarak Yunanistan'ın Midilli Adası'nda günü adeta geceye çevirdi. Güneş duman bulutları arasında kayboldu.
Kaynak: İHA
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