Gönen\'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Balıkesir'in Gönen ilçesi Malkoç Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Onur D. (38) ile Serdinç S. (47) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerini bıçakladı. Yaralanan iki kişi ambulansla Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Onur D. yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaralı Serdinç Satır'ın tedavisi sürüyor.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BALIKESİR