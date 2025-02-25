Gönen\'de Market Denetimleri Sıkılaşıyor

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde marketlere yönelik denetimler sıkılaştırıldı. Gönen Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ruhsat Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdikleri denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünler, hijyen durumları ve fiyatlandırma kurallarını titizlikle inceledi.

Denetimler sırasında kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulanırken, eksikliklerin giderilmesi için uyarılarda bulunuldu.

"Halk sağlığını hiçe sayan işletmelere göz yummayacağız"

Denetimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, halk sağlığının ve ekonomik güvenliğin öncelikleri arasında olduğunu belirtti. Başkan Palaz, "Vatandaşlarımızın güvenli, sağlıklı ve adil fiyatlarla alışveriş yapabilmesi için denetimlerimizi sürdürüyoruz. Halkımızın sağlığını ve cebini hiçe sayan hiçbir işletmeye göz yummayacağız. Gönen'de kurallara uymayan işletmelere gereken yaptırımlar uygulanmaya devam edecek" dedi.

Denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurgulayan Başkan Palaz, "Belediye olarak vatandaşlarımızın haklarını korumak adına her alanda çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Hem sağlık hem de fiyat denetimlerimiz sürecek. Halkımızın bize güvenmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, denetimlerin belirli periyotlarla sürdürüleceğini bildirirken, vatandaşların şikayet ve taleplerini belediyeye iletebileceğini belirtti. - BALIKESİR