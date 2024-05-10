Gönen\'de Yeni Hız Sınırı Kararı Alındı

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde Kaymakamlık tarafından yayınlanan duyuruya göre Hasanbey ve Gündoğan mahallelerinin yerleşim yeri geçişleri için yeni hız sınırı kararı alındı.

Gönen Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruya göre, Hasanbey ve Gündoğan mahalleleri içim yerleşim yeri geçişlerinde hız sınırı 50 km olarak belirlendi. Bu bölgede yaz dönemi tarım faaliyetlerinin artması sebebiyle muhtemel kazaları önlemek için jandarmanın, gündüz ve akşam saatlerinde radar araçlı veya mobil radar cihazlarıyla yapılan hız denetimlerini artırdığı kaydedildi.

Duyuruda ayrıca, vatandaşların mağdur olmaması için hız kurallarına uyulması gerektiğinin altı çizildi. - BALIKESİR