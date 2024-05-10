Gönen'de Yeni Hız Sınırı Kararı Alındı - Son Dakika
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Gönen'de Yeni Hız Sınırı Kararı Alındı

Gönen\'de Yeni Hız Sınırı Kararı Alındı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, Hasanbey ve Gündoğan mahallelerinin yerleşim yeri geçişleri için yeni hız sınırı kararı alındı. Yapılan duyuruya göre, bu bölgelerde hız sınırı 50 km olarak belirlendi ve jandarma tarafından hız denetimleri artırıldı. Vatandaşların mağdur olmaması için hız kurallarına uyulması gerektiği vurgulandı.

10.05.2024 18:08
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde Kaymakamlık tarafından yayınlanan duyuruya göre Hasanbey ve Gündoğan mahallelerinin yerleşim yeri geçişleri için yeni hız sınırı kararı alındı.

Gönen Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruya göre, Hasanbey ve Gündoğan mahalleleri içim yerleşim yeri geçişlerinde hız sınırı 50 km olarak belirlendi. Bu bölgede yaz dönemi tarım faaliyetlerinin artması sebebiyle muhtemel kazaları önlemek için jandarmanın, gündüz ve akşam saatlerinde radar araçlı veya mobil radar cihazlarıyla yapılan hız denetimlerini artırdığı kaydedildi.

Duyuruda ayrıca, vatandaşların mağdur olmaması için hız kurallarına uyulması gerektiğinin altı çizildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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