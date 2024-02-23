Görevi başında şehit edilen polisin eşi: "Kundaktaki bebeğim yetim kaldı. En ağır cezayı alsın"
Polisi şehit eden sanığın yargılanmasına devam edildi
KAYSERİ - Kayseri'de polis memurunun şehit olduğu silahlı çatışmaya ilişkin 'kasten öldürme' suçundan yargılanan sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya katılan şehit polisin eşi, "Kundaktaki bebeğim yetim kaldı. En ağır cezayı alsın" dedi.
Kayseri Adalet Sarayı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık A.T., tutuksuz sanık İ.C., müşteki; A.A., D.A. ve taraf avukatları katıldı. katıldı. Cumhuriyet savcısı şehit polis memuru Murat Akpınar'ı görevi başında öldüren sanık A.T.'nin 'kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını istedi. Şehit Polis Murat Akpınar'ın ağabeyi müşteki A.A., kardeşinin şehit edildiği olaya karışan bütün sanıkların cezalandırılmasını mahkeme heyetinden talep etti. Şehit polis Murat Akpınar'ın eşi D.A. da, "Kundaktaki bebeğim yetim kaldı, aylardan beri mağdurum, en ağır cezayı alsın" dedi. Tutuklu sanık A.T. ise savunmasında kendini korumak için havaya ateş ettiğini söyleyerek, "Kasıtlı olarak öldürme amacım yoktu. Keşke bu olay yaşanmasaydı, vicdan azabı çekiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, duruşmayı eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.
Olay
Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi Serdarlı Sokak'ta, 13 Ağustos 2023 tarihinde bir kıraathaneye elinde tüfekle gelen A.T, beraberindeki M.T. ile kıraathanedekilerle tartışmaya başlamış, olaya müdahale eden polis memuru Murat Akpınar, A.T'nin tüfekle ateş açması sonucu göğsünden yaralanmıştı. Şehit Polis Akpınar, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 34 gün süren yaşam mücadelesi sonrası şehit olmuştu.
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