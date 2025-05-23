Görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in davasında gizli tanık konuştu

"Ahmet Özer'in Diyarbakır'da örgütün üst düzeyleri ile görüştüğünü biliyorum"

Beyanda bulunan tanık: "Özer'in terör örgütünde, nasıl örgütlenileceğine dair programlar yaptığını biliyorum"

İSTANBUL - Görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davada, 'Hermes' kod adıyla beyanda bulunan gizli tanık konuştu. Gizli tanık, "Yanımda görüşmeler yapıldı. Ayrıca yurt dışındaki kişilerden akrabası için yardım istedi. 1999 yılında paralar getirerek Cemal'e teslim etti. Daha sonra Ahmet Özer'in akrabasının yurt dışına çıkarıldığını duydum. Verilen paranın bir kısmını örgüt evleri için kullandık, bir kısmını da örgütsel işlerde kullandık. 2024 yılı seçiminden önce Ahmet Özer'in Diyarbakır'da örgütün üst düzeyleri ile görüştüğünü biliyorum. Ayrıca Ahmet Özer, 2023 Ocak ayından itibaren Ekrem İmamoğlu'nun Doğu-Güneydoğu siyasi koordinatörüydü. Örgütün ihtiyaçları oldukça bunları karşılıyordu" dedi.

Görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 'Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı duruşma başladı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de görülen duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Özer ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve çok sayıda partili ile Özer'in avukatları hazır bulundu. Duruşmada Özer, üzerine atılı suçlamalara ilişkin ilk kez savunma yaptı. Öte yandan Özer, kimlik tespiti sırasında aylık gelirinin 150 bin lira olduğunu söylemişti. Özer'in mahkemedeki savunmasının tamamlanmasının ardından, duruşmada gizli tanıklar dinlendi.

"Özer'in terör örgütünde, nasıl örgütlenileceğine dair programlar yaptığını biliyorum"

Duruşmada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığı ile beyanda bulunan tanık Hican Berna Ayverdi, "Ahmet Özer'i 1998 yılından tanıyorum. Terör örgütünde, nasıl örgütlenileceğine dair programlar yaptığını biliyorum. Parti binasında ve mahalledeki evlerde yapıyordu. Örgütün üst düzey yetkilileriyle görüşmeler yapıldığı partide konuşuluyordu. Ahmet Özer'i, Esenyurt Belediye Başkanı olduğunda hatırladım. Kendisinin bir görevi yoktu. Akademisyen kimliği ile tanıyordum. Göç politikalarında çalışıyordu. Cemal Kavak ile görüşüldüğü konuşuluyordu. 2020'de etkin pişmanlıktan yararlandım. Oradaki etkin pişmanlıkta Ahmet Özer hakkında bir beyanım geçmedi" ifadelerini kullandı.

"Ahmet Özer'in Diyarbakır'da örgütün üst düzeyleri ile görüştüğünü biliyorum"

Duruşmaya SEGBİS ile bağlanarak gizli tanık sıfatıyla beyanda bulunan 'Hermes' kod adlı tanık, "1998-1999 yıllarında İstanbul'da kalıyordum, Esenler'de faaliyet gösteriyordum. Kendisini Cemal Kavak'ın evinde, 1999'da, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğüm yıllardan tanırım. Ben hem çalışıyordum hem de örgüt içindeydim. Cemal Kavak, KCK şehir yapılanmasından sorumluydu. Orada Ahmet Özer'i tanıdım. Yurt dışına gidecek bir yakını için Cemal Kavak'tan yardım istedi. Yanımda görüşmeler yapıldı. Ayrıca yurt dışındaki kişilerden akrabası için yardım istedi. 1999 yılında paralar getirerek Cemal'e teslim etti. Daha sonra Ahmet Özer'in akrabasının yurt dışına çıkarıldığını duydum. Verilen paranın bir kısmını örgüt evleri için kullandık, bir kısmını da örgütsel işlerde kullandık. 2024 yılı seçiminden önce Ahmet Özer'in Diyarbakır'da örgütün üst düzeyleri ile görüştüğünü biliyorum. Ayrıca Ahmet Özer, 2023 Ocak ayından itibaren Ekrem İmamoğlu'nun Doğu-Güneydoğu siyasi koordinatörüydü. Örgütün ihtiyaçları oldukça bunları karşılıyordu. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmadım" dedi.

"Benim Toroslar Belediye Başkan adaylığımı Fikri Sağlar ve Karayalçın istemiştir. Ben onların talebi üzerine aday oldum"

Tanıkların beyanlarına karşı savunması sorulan Ahmet Özer, "Bir akademisyen olarak yüreğim titredi, hicap duyuyorum. Nasıl böyle tanımadığımız, bilmediğimiz insanlara iftira atıyorsunuz? Ben madem 1998 yılından beri PKK örgütünün içindeydim, niye itirafçı oldukları 2000 yılında benimle ilgili beyanda bulunmamışlar? Tanıklar benim yurt dışına çıktığımı söylüyor. Belirtilen yıllarda pasaport kayıtlarımdan görülebilir. Ben o yıllarda yurt dışına da çıkmadım. Benim Toroslar Belediye Başkan adaylığımı Fikri Sağlar ve Karayalçın istemiştir. Ben onların talebi üzerine aday oldum. Ben Cemal Kavak isminde birini tanımıyorum. Hermes isimli tanık da 2020 yılında itirafçı olmuş, 4 yıl boyunca benimle ilgili hiçbir ifade vermemiş. Niye benim kumpas dosyamdan sonra gelmiş iftira atmış? Kaldı ki benim hakkımdaki dosyada, ben tutuklandıktan sonra öğrendim hakkımda gizli tanık olduğunu. Tanık, benim Cemal Kavak ile birlikte bir akrabamı yurt dışına kaçırdığımı, her şeyin kendi yanında konuşulduğunu söylüyor, ama yurt dışına çıkarılan kişinin adını söylemiyor, hangi ülkeye gönderildiğini söylemiyor" ifadelerini kullandı.

Duruşma 14 Temmuz'a ertelendi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ahmet Özer'in tutukluluk halinin devamına hükmederek, dava dosyasında yer alan HTS kayıtlarındaki görüşmelerde isimleri geçenlerin dinlenmesine ve diğer eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 14 Temmuz tarihine erteledi.