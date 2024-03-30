Görme Engelli Yolu Üzerine Park Eden Sürücü Vatandaşları Çileden Çıkardı - Son Dakika
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Görme Engelli Yolu Üzerine Park Eden Sürücü Vatandaşları Çileden Çıkardı

Görme Engelli Yolu Üzerine Park Eden Sürücü Vatandaşları Çileden Çıkardı

Bilecik'in Cumhuriyet Caddesi üzerinde görme engelli yolu üzerine park eden bir sürücü, vatandaşların tepkisine neden oldu. Cadde esnafı ve mahalle sakinleri, duyarsız sürücülerin kaldırım üzerine park etmesinin görme engellilerin yürüyüş yolunu engellediğini belirterek, tüm sürücüleri duyarlı olmaya çağırdı. Yanlış park nedeniyle zor durumda kalan yayalar da cadde üzerinde yürümek zorunda kaldı.

30.03.2024 18:16  Güncelleme: 18:17
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Bilecik'te duyarsız bir sürücünün görme engelli yolu üzerine park etmesi vatandaşları çileden çıkardı.

Bilecik'in en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde görme engelli yolu üzerine park eden 11 SC 568 plakalı araç sürücü tepkilere neden oldu.

Cadde esnafı duyarsız araç sürücülerin kaldırım üzerine park ettiğini anladıkları ama bu kaldırım görme engellilerin yürüyüş yolu olmasından dolayı bu parka bir anlam veremediklerini söylediler. Tüm sürücüleri duyarlı olmaya davet eden mahalle sakinleri, kaldırıma park ederken sürücülerin bir daha düşünmelerini istedi.

Öte yandan, yanlış park nedeniyle zor durumda kalan yayalar da cadde üzerinde yürümek zorunda kaldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Caddesi, Bilecik, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Görme Engelli Yolu Üzerine Park Eden Sürücü Vatandaşları Çileden Çıkardı - Son Dakika

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