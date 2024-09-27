Görüntü Gaziantep'ten! Silahlarla sokağa inip husumetlilerini tehdit ettiler - Son Dakika
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Görüntü Gaziantep'ten! Silahlarla sokağa inip husumetlilerini tehdit ettiler

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Gaziantep'te silahlı bir grup, sokağa inip husumetlilerine meydan okuduğu anları paylaştı. İnternete düşen videoda silahlı grubun ''Hani sokağa çıkamıyorsunuz, tuşa basmakla tetiğe basmak aynı mı?'' dedikleri duyuluyor. Öte yandan videodaki şahsın 57 suç dosyası olduğu iddia ediliyor.

27.09.2024 10:03  Güncelleme: 10:19
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Bireysel silahlanma Türkiye'de son dönemde tehlikeli boyutlara ulaşırken bu silahların kullanıldığı çatışma ve cinayetlerin sayısında da artış yaşanıyor.

TEHDİTLER SAVURDULAR

Gaziantep'te silahlarıyla sokağa inen kalabalık bir grup, kaydettikleri videoda husumetlilerine tehditler savurarak meydan okudu.

"TUŞA BASMAKLA TETİĞE BASMAK AYNI MI?"

Kısa sürede yayılan ve infiale neden olan görüntülerde silahlı grubun "Hani sokağa çıkamıyorsunuz, tuşa basmakla tetiğe basmak aynı mı?" dediği duyuluyor.

"57 SUÇ DOSYASI VAR" İDDİASI

Öte yandan görüntüleri paylaşan ve videodaki şahsın 57 suç dosyası bulunduğunu iddia eden kullanıcılar yetkililere çağrıda bulunarak bu kişilerin yakalanmasını talep etti.

Görüntü Gaziantep\'ten! Silahlarla sokağa inip husumetlilerini tehdit ettiler

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Son Dakika 3.Sayfa Görüntü Gaziantep'ten! Silahlarla sokağa inip husumetlilerini tehdit ettiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Kefeni Cepli:
    Türkiye nereye gidiyor, bunu düşünen bir yetkili var mı acaba ? 171 0 Yanıtla
  • Sami Kuru:
    57 suç kaydı olan biri nasıl dışarda 128 0 Yanıtla
    Batu Gun:
    Ekepe sagolsun 30 1
  • Beşiktaş 1903:
    Antepe normaldir 31 61 Yanıtla
  • Şevki Sünger:
    Tütkiye cennet cennet suçlular için. devlet halkı değil suçluyu koruyor . 79 1 Yanıtla
  • Derviş:
    hükumeti düşürmek için bilinçli çıkartılıyor bunlar amac kaos ortamı suçluları hakim savcı salıyor 13 60 Yanıtla
  • Murat:
    konuşurken korkudan sağa sola bakması yokmu hahaasfgshshahj 58 3 Yanıtla
  • Ali Niyazi SAVAŞ:
    1860 larda Teksas 52 0 Yanıtla
  • k K:
    Iktidarin ortaginjn mafia liderini hapiste cikartirmasi ulkede mahyalarin cogalmasinin gerekcesidir. 50 2 Yanıtla
  • Şükrü null:
    zindan Adası filmi gibi bir ada da bunları tutacaksın 44 0 Yanıtla
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