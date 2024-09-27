Bireysel silahlanma Türkiye'de son dönemde tehlikeli boyutlara ulaşırken bu silahların kullanıldığı çatışma ve cinayetlerin sayısında da artış yaşanıyor.
Gaziantep'te silahlarıyla sokağa inen kalabalık bir grup, kaydettikleri videoda husumetlilerine tehditler savurarak meydan okudu.
Kısa sürede yayılan ve infiale neden olan görüntülerde silahlı grubun "Hani sokağa çıkamıyorsunuz, tuşa basmakla tetiğe basmak aynı mı?" dediği duyuluyor.
Öte yandan görüntüleri paylaşan ve videodaki şahsın 57 suç dosyası bulunduğunu iddia eden kullanıcılar yetkililere çağrıda bulunarak bu kişilerin yakalanmasını talep etti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Görüntü Gaziantep'ten! Silahlarla sokağa inip husumetlilerini tehdit ettiler - Son Dakika
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