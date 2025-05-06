Görüntü Türkiye\'den! Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar

Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde, traktör römorkuna yerleştirilmiş iki adet kaçak trafo bulundu. Yetkililerin yaptığı incelemelerde, bu trafoların en az 200 konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasitede olduğu belirlendi.
Taşınabilir hale getirilen kaçak sistemin, kırsal bölgelerde elektrik kullanımını kayıt dışı şekilde sağladığı ve ciddi enerji kaybına yol açtığı bildirildi. Elektrik dağıtım şirketi ekipleri ile kolluk kuvvetlerinin ortak operasyonuyla tespit edilen trafolar, bölgedeki kaçak elektrikle mücadele çalışmalarının ne denli karmaşık boyutlara ulaştığını bir kez daha gözler önüne serdi. Kaçak kullanım nedeniyle yasal işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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