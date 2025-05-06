Görüntü Türkiye'den! Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar - Son Dakika
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Görüntü Türkiye'den! Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar

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Şanlıurfa'da traktör römorkuna yerleştirilmiş 2 kaçak trafo ele geçirildi. Trafoların, en az 200 konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasitede olduğu tespit edildi. Videoyu izleyenler ''Tüyü bitmemiş yetimin hakkını çalanlara lanet olsun'' demekten kendini alamadı.

06.05.2025 14:35  Güncelleme: 14:41
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Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde, traktör römorkuna yerleştirilmiş iki adet kaçak trafo bulundu. Yetkililerin yaptığı incelemelerde, bu trafoların en az 200 konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasitede olduğu belirlendi.

Görüntü Türkiye'den! Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar

Taşınabilir hale getirilen kaçak sistemin, kırsal bölgelerde elektrik kullanımını kayıt dışı şekilde sağladığı ve ciddi enerji kaybına yol açtığı bildirildi. Elektrik dağıtım şirketi ekipleri ile kolluk kuvvetlerinin ortak operasyonuyla tespit edilen trafolar, bölgedeki kaçak elektrikle mücadele çalışmalarının ne denli karmaşık boyutlara ulaştığını bir kez daha gözler önüne serdi. Kaçak kullanım nedeniyle yasal işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Türkiye\'den! Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar

Yerel Haberler, Şanlıurfa, Güvenlik, Türkiye, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Görüntü Türkiye'den! Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Atalay k:
    Kaçak trafo sahibi dağıtım yapıp abone sistemi bile oluşturmuştur. Bu kadar kansız bunlar 116 3 Yanıtla
  • Irem Dekin:
    Doğudakiler çalıyor batıdakiler ödüyor 89 12 Yanıtla
  • ömer özdaş:
    kork Allah tan korkmayandan 95 1 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    tüyü bitmemeiş yetim 125 milyon dolarını kırgizistana bağışladılar ya bunlar onların yanında devede kulak kalıyor 41 35 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    siha ile som füzezini nokta atışı yapacaksın bunlara tb2 ile gümmmmm 61 3 Yanıtla
  • ghcvbnn:
    aferin size! sizde böyle haberler yaparak herifleri uyandırın. la böyle operasyonlar gizli yapılması gerekmiyormu? gidin ne var ne yok tespit edin gizli kamera takın, kimler yapıyor bu elektriği kimler kullanıyor toplayın basın cezayı 37 7 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    dövlet bize bakmiiir 31 4 Yanıtla
  • muhsin Şahin:
    Teroristten farkı yok 29 2 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Suç bu cezası ne 28 0 Yanıtla
  • Engin Engo:
    TÜYÜ BİTMEMİŞ YETİMİN HAKKINI YİYENLERİ KEŞKE HER ZAMAN HABER YAPSAN =)=)=) ÇOK UZAKLARDA ARAMA =))=)=) SİZDE BU HIRSIZLARIN ORTAĞISINIZ 16 3 Yanıtla
  • Gakko 23:
    bunları idam edecen 11 1 Yanıtla
  • ahmet şahin:
    Bu insanlara aynı ülkenin ortak vatandaşıyız denir mi. 10 1 Yanıtla
  • Deniz Tek:
    Devlet ne iş yapıyor. sadece belediye başkanlarını ceza evine atmakla mı yükümlü 3 7 Yanıtla
  • RotasizGassal:
    Ülkede kürt değil Türk sorunu var bence. 3 4 Yanıtla
  • Kefeni Cepli:
    her ilin kayıp kaçak bedeli, o ile paylaştırılmadığı sürece, böyle hırsızlıklar çok olur maalesef ki 6 0 Yanıtla
  • Kefeni Cepli:
    Son dakika yöneticilerine: yapılan yorumları (yorum sahibi tarafından) düzeltme veya silme butonu konulması çok iyi olur. 2 0 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Besle kargayı oysun gözünü nıye orada kanun adalet yokmu devlet yokmu geregını yapsın 0 0 Yanıtla
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