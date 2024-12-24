Grand İsias Otel Davası 6. Duruşmasına Başlandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Grand İsias Otel Davası 6. Duruşmasına Başlandı

Grand İsias Otel Davası 6. Duruşmasına Başlandı

Adıyaman'daki Grand İsias Oteli davasının 6. duruşması başladı, 72 kişinin hayatını kaybettiği olayda adalet talebi sürüyor.

24.12.2024 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 72 kişiye mezar olan Grand İsias Otel'le ilgili davanın 6'ncı duruşması başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 39'u KKTC'li voleybol sporcusu, öğretmen ve antrenör olmak üzere toplam 72 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'daki Grand İsias Otel davasının 5'inci duruşması Adıyaman Adliyesinde sabah saatlerinde başladı. 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 3'ü tutuklu 11 kişinin, "Bilinçli tastirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan yargılandığı davanın duruşmasına tutuklu sanıklar otel sahibi Ahmet Bozkurt, otelin yönetim kurulu üyesi olan oğlu Mehmet Fatih Bozkurt ve mimar Erdem Yıldız, SEGBİS üzerinden katıldı. Duruşmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, milletvekilleri, depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ile çok sayıda kişi yer aldı.

"Bu davanın peşinde olacağız"

Duruşma öncesi açıklamalarda bulunan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, "6 Şubat'ta büyük bir acı yaşadık. ve o acının akıbeti de 6 kez Adıyaman mahkemesinin önündeyiz. Buraya gelirken bir başbakan olarak ve en önemlisi bir baba olarak buradayım. Bir başbakan olarak halkının hak ve hukukunu aramak için buradayım. Bir baba olarak ailem gördüğüm insanların yanında olmak için Adıyaman'dayım. Ben inanıyorum ki Adıyaman'da adalet tecelli edecek. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güveniyoruz. Bütün raporlar şunu göstermiştir, doğal afetler yaşanacak ama bizim doğamızda doğal afetleri bir hüsrana uğratıp bir felakete uğratıp çocuklarımıza mezar olan yerin insan hatalarından kaynaklandığı orta yere konmuştur. Bu doğrultuda temennimiz ve isteğimiz adaletin en iyi şekilde tecelli etmesidir. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güveniyoruz, inanıyoruz. ve inanıyorum ki hakimlerimiz de bizim bu söylemlerimize kulak verecekler ve buradaki suçlu insanların en ağır cezalarla cezalandırılacağını inancını taşıyorum. Ama bilmelerini isterim ki bu dava sonuçlanıncaya kadar biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak iktidarıyla muhalefet ile birlikte bu davanın peşinde olacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Kahramanmaraş, Ünal Üstel, Politika, 3-sayfa, Deprem, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Grand İsias Otel Davası 6. Duruşmasına Başlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:04 Fabrika patlamasında sabotaj ihtimali mi var Açıklamalar art arda geldi Fabrika patlamasında sabotaj ihtimali mi var? Açıklamalar art arda geldi
09:46 Balıkesir’de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 4 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 4 yaralı
08:20 Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek, işte masadaki 2 farklı rakam Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek, işte masadaki 2 farklı rakam
04:58 Husiler’den İsrail’i vurdukları saldırıyla ilgili açıklama: Asla durmayacağız Husiler'den İsrail'i vurdukları saldırıyla ilgili açıklama: Asla durmayacağız
15:00 WhatsApp 8 gün sonra bu telefon modellerinde çalışmayacak WhatsApp 8 gün sonra bu telefon modellerinde çalışmayacak
14:55 Elon Musk daha bakan olmadan savaş başlattı Elon Musk daha bakan olmadan savaş başlattı!
14:46 Manchester United, Altay’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay'ın kalemini kırdı
14:40 Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu aylar önceden belirledi Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu aylar önceden belirledi
14:33 TRT’nin iddialı dizisine ABD heyetine verilen hediye damga vurdu TRT'nin iddialı dizisine ABD heyetine verilen hediye damga vurdu
14:28 Babası intihar eden SMA hastası İkbal’in annesi suskunluğunu bozdu Babası intihar eden SMA hastası İkbal'in annesi suskunluğunu bozdu
14:22 Belgrad Ormanı’na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB’ye ait tabelalar söküldü Belgrad Ormanı'na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB'ye ait tabelalar söküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 10:50:27. #1.11#
SON DAKİKA: Grand İsias Otel Davası 6. Duruşmasına Başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.