Grand İsias Otel Davasında Cezaya Talep - Son Dakika
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Grand İsias Otel Davasında Cezaya Talep

Grand İsias Otel Davasında Cezaya Talep

Cumhuriyet başsavcısı, sanıkların 22 yıl 6 ay ceza almasını istedi. Dava Adıyaman'da devam ediyor.

03.12.2024 11:48
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Grand İsias Otel davasının 5. duruşmasında cumhuriyet başsavcısı, sanıkların tümünün ayrı ayrı, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlarından 22 yıl 6 ay ile cezalandırılmasını talep etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 39'u KKTC'li voleybol sporcusu, öğretmen ve antrenör olmak üzere toplam 72 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'daki Grand İsias Otel davasının 5'inci duruşması Adıyaman Adliyesi'nde sabah saatlerinde başladı. 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 3'ü tutuklu 11 kişinin, "Bilinçli tastirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan yargılandığı davanın duruşmasına tutuklu sanıklar otel sahibi Ahmet Bozkurt, otelin yönetim kurulu üyesi olan oğlu Mehmet Fatih Bozkurt ve mimar Erdem Yıldız, SEGBİS üzerinden katıldı.

Grand İsias Otel davasının 5. duruşmasında mütalaa açıklandı

Duruşmada cumhuriyet başsavcısı, sanıkların tümünün ayrı ayrı, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlarından 22 yıl 6 ay ile cezalandırılmasını talep etti. Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Başsavcılığı mütalaasında, Ahmet Bozkurt'un, otelin yönetim kurulu başkanı ve yapı sahibi olmasından dolayı, bina kat sayısı, kat yüksekliği, standartlara uygun olmayan ve etriyelerin gerektiği gibi yapılmamasından, binanın taşıyıcı sistem ve imalat, denetim eksiklik hatalarından, projenin gerektiği gibi yapılmamasından kusurlu olduğu, çocukları Mehmet Fatih Bozkurt, Efe Bozkurt, Bilge Açık, Şule Özbek, Seda Zeren ve Eşi Ulviye Bozkurt'un otelin yönetim kurulu üyesi oldukları ve yapı sahibi oldukları, otelde asansör boşluğu açılmasıyla ilgili statik ve betonarme projesi hazırlatılmaması, yapı ruhsatı alınmadan binaya kaçak kat ilave edilmesi nedeniyle kusurlu olduğu belirtildi. Aynı zamanda, fenni mesul olan İnşaat Mühendisi Hasan Aslan'ın, standartlara uygun olmayan kusurlu malzeme kullanması ve gerekli işlemlerin yapılması yapılmaması nedeniyle kusurlu olduğu, tutuklu sanık fenni mesul mimar Erdem Yıldız'ın uzmanlık alanı olmadığı halde yapının sağlamlığı yönünde rapor verdiği, alanı olmadığı halde kapsamlı statik ve betonarme proje hazırlamadan yapı ruhsatı almasından dolayı kusurlu olduğu fenni mesul inşaat mühendisi Halil Bağcı'nın gerekli denetimleri yapmadan sadece kolonlarda donatı açısından yetersizlikler olduğu halde sadece bodrum katlar esas alınarak sağlam raporu hazırladığı için kusurlu İnşaat Mühendisi Mehmet Göncüoğlu'nun alınan ruhsatlarda proje müellifi olduğu, otelin 21 metreyi aştığı, binaya perde duvar yapıldığı ancak yeterli olmadığından dolayı kusurlu olduğu ifade edildi.

Öte yandan, sanıkların tamamı yönünden ayrı ayrı olmak üzere Türk Ceza Kanunun 85/2, 22/3 maddeleri uyarınca yine vefat eden ve yaralananların sayısı dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaştırılmak suretiyle, her birinin ayrı ayrı cezalandırılmalarına, tutuklu bulunan sanıkların tutukluklarının devamına, adli kontrol bulunan sanıkların ise adli kontrollerinin devamına, sanıklardan Hasan Aslan, Halil Bağcı, Erdem Yıldız, Menmet Göncüoğlu'nun mesleklerinin gerektirdiği yükümlülüklere aykırı davrandıkları için Türk Ceza Kanunun 53/6 maddesince meslek icralarından yasaklanmalarını istedi.

Adıyaman Adliyesi'nde görülen duruşma devam ediyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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