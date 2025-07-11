Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta 36'sı çocuk 78 kişinin can verdiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin dava 5'inci günde sürerken otel sahibi Halit Ergül'ün savunması sırasında yine gerginlik çıktı.
Çapraz sorguya alınan Halit Ergül, otele düzenli şekilde denetimlerin yapıldığını ifade ederek, "Uzun yıllardır turizm sektöründeyim. İki tane otelimiz var. Turizm Geliştirme Ajansı'nda yönetim kurulu üyesiydim. Denetime gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı ekipleri denetimde tutanak tutmuştur. Denetim ekibi 'uygun' dediği için biz de kendimizi güvende hissettik" dedi.
Halit Ergül, Kültür ve Turizm Bakanlığı denetçilerinin otelde ücretsiz konakladıkları iddiasına ilişkin, "Denetimde can ve mal güvenliği için eksiklikler olduğunu belirlemiş olsalardı kapatırlardı. Kültür ve Turizm Bakanlığı denetçilerinin Gazelle Otel'de kaldıklarında fatura kesilip kesilmediğini bilmiyorum. Para almazsak bizim kusurlarımızı görmezden mi gelecekler?" diye konuştu.
Mağdur avukatının "Yangın sonrası banka hesaplarında bir kuruş bulamadık" sözü üzerine Ergül, "Otel kapandı, personel tazminatları vardı" dedi. Avukatın, "Sizin de otelinizde yangın çıktı. Siz birinizden şikayetçi olacak mısınız?" sorusuna ise Ergül, "Denetim yapmayanlar sorumlu" yanıtını verdi.
Mağdur avukatlarından birinin "Otelin 11 ve 12'nci katlarında izinsiz yapı mı yapıldı?" sorusunun ardından, Ergül'ün o kattaki asansörlerin ruhsatlı olduğunu söylemesi üzerine avukat, soruya net cevap vermesini istedi. Bu sırada Ergül'ün, avukatın sözünü keserek yüksek sesle konuşması salonda gerginlik yarattı.
Mağdur yakınları, sesini yükselten Ergül'e arka sıralardan "Katil!" diye bağırdı. Gerilimin artması üzerine mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Grand Kartal Otel sahibi Halit Ergül'ün çapraz sorgusunda gerginlik çıktı: Katil! - Son Dakika
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