Grand Kartal Otel Yangını Davasında Yargılama Devam Ediyor - Son Dakika
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Grand Kartal Otel Yangını Davasında Yargılama Devam Ediyor

Grand Kartal Otel Yangını Davasında Yargılama Devam Ediyor
09.07.2025 16:56
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Elif Aras, yangında bilgisi olmadığını ve kararların babası Halit Ergül tarafından verildiğini açıkladı.

Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin tutuklanan Halit Ergül'ün kızı ve şirketin yönetim kurulu üyesi Elif Aras, "Nihai kararları babam verir. Biz emir, talimat vermeyiz, işletmeye karışmayız, imza yetkimiz yoktur. Biz arada bir zorunlu bir şeylere imza atmak için toplandığımız zamanlarda buluşmalara katılmam, bu işlerden anlamam. Eksikliklerle alakalı hiç bir bilgim yok ve bunlarla işim olmaz" dedi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmanın üçüncü gününde otelin muhasebe müdür yardımcısı tutuksuz sanık Mehmet Salun, otel müdürü tutuklu sanık Zeki Yılmaz'ın ile Halit Ergül'ün kızı ve şirketin yönetim kurulu üyesi tutuklu sanık Ceyda Hacıbekiroğlu'nun savunmaları alındı.

"Şans eseri kurtuldum"

Ceyda Hacıbekiroğlu'nun ardından ablası ve otelin yönetim kurulu üyesi tutuklu sanık Elif Aras'a savunması için söz hakkı verildi. Olay gecesi kendisinin de otelde olduğunu ifade eden Aras, "O gece bende şans eseri kurtuldum. Ben 7. katta 7027 numaralı oda da kalıyordum. Saat 03.30 sıralarında koridordan gelen seslere uyandım. Eşime kavga olabileceğini ve bakmasını söyledim. Eşim baktığında yangın olduğunu ve kalkmam gerektiğini söyledi. Pandemi zamanında kullandığımız maskelerden gördüm, elime geçirdim ve çıktım. Eşim bu sırada 'Yangın var çıkın' diye bağırıyordu, sonra ben kızımı aldıktan sonra koşmaya başladık" dedi.

"Dumana biraz daha maruz kalsaydım bugün burada olmazdım"

Aras, savunmasına şöyle devam etti:

"Sanırım birkaç oda sonra dumanın içine girdim. Dumanların içine girerek merdivenlerden inmeye başladık. 6 veya 5. katlarda nefes bile zor alıyorduk. Bu katlarda 8-9 yaşlarında bir çocuk gördüm, onu da alarak dışarı çıktım. Çocuk oyun odası görevlisini gördüm ve 2 çocuğu da ona teslim ettim. Çocuğa adını ve annesinin adını sordum. Ardından onları Grand Kartal'ın yanındaki Kartal Otel'e bıraktıktan sonra dışarı çıkıp çocuğun annesini aramaya başladım. Çok büyük bir panik anıydı. Gelen insanları, çocukları Kartal Otel'e yönlendiriyorduk. Annem ve kardeşim aklıma geldi. Bu sırada 6. ve 7. katta otopark tarafında otel çalışanları misafirleri, merdivenlerle tahliye etmeye başladı. Bütün gece insanlar ne yapabiliyorsa onları yaptık. İnsanlara camlardan atlamamaları gerektiğini söylüyordum, yardıma ihtiyacı olanlara yardım ediyordum. Benim telefonum oda da kalmıştı, bu sebeple yanımda kim varsa sürekli 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arattırıyordum. Yangını söndürmek için gelecek olan araçları yönlendirmek için vatandaşları ve araçları güvenli bölgelere yönlendirdik. Eşim o gün tutuklandı ve biz İstanbul'a gittik. Bende o koridorda takılıp düşseydim, dumana biraz daha maruz kalsaydım bugün burada olmazdım" diye konuştu.

"Eksikliklerle alakalı hiç bir bilgim yok ve bunlarla işim olmaz"

Nihai kararların babası Halit Ergül tarafından verildiğini aktaran Elif Aras, "Biz emir, talimat vermeyiz, işletmeye karışmayız, imza yetkimiz yoktur. Biz arada bir zorunlu bir şeylere imza atmak için toplandığımız zamanlarda buluşmalara katılmam, bu işlerden anlamam. Sadece sömestr zamanları gelirim, bazen de hafta sonları gelirim. Eksikliklerle alakalı hiç bir bilgim yok ve bunlarla işim olmaz, eksikliklerin ne olduğunu bilmiyorum. Eşimin kağıt üstündeki görevi genel müdürdür. Ahmet Demi' Gazelle Otel'in genel müdürüdür Grand Kartal Otel'e karışmaz. Yangın eğitimi yapılıp yapılmadığını, tatbikat yapılıp yapılmadığın, denetleyen birini veya birilerinin olup olmadığını bilmiyorum" şeklinde konuştu.

Savunmanın ardından 15 dakika ara verildi. Ara sonrasında sanığın çapraz sorgusu devam edecek. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Grand Kartal Otel Yangını Davasında Yargılama Devam Ediyor - Son Dakika

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