Gri kategoride aranan iki terörist Edirne\'de yakalandı

3.Sayfa

Narin\'in babası harekete geçti! Verilen bir cezaya itiraz etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Gürz-45" operasyonunun detaylarını paylaştı.

GRİ KATEGORİDE ARANAN 2 TERÖRİST YAKALANDI

Bakan Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu gri kategoride aranan PKK/KCK bölücü terör örgütü mensubu iki teröristin yakalandığını duyurdu. Operasyon kapsamında, Serhabun Malazgirt (Kod adlı) Bülent Taşer ile Sarya Baran (Kod adlı) Leyla Hüşeng isimli teröristler Edirne ili Meriç ilçesinde gerçekleştirilen "GÜRZ-45" operasyonuyla yakalandı.

Serhabun Malazgirt kod adlı terörist Bülent Taşer

ROKETLİ SALDIRININ FAİLİ

Terörist Bülent Taşer'in; 2008 yılında Bitlis-Sehi, Batman- Sason ve Kozluk kırsalında faaliyet yürüttüğü, 13 Mayıs 2012 tarihinde Bitlis-Merkez Çalıdüzü köyü bölgesinde meydana gelen uzaktan komutalı EYP kullanma olayının faillerinden olduğu, 18 Mayıs 2012 tarihinde Bitlis/Merkez Yukarıdölek köyü bölgesinde yol kesme, araç yakma ve adam kaçırma eylemine katıldığı, 23 Haziran 2012 tarihinde Bitlis- Tatvan arasında bulunan Rahva Trafik Denetleme Büro Amirliğine roketli saldırı eylemini gerçekleştirdiği tespit edildi.

Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadesini kullandı.