Gujarat'taki Köprü Çöktü: 9 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika
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Gujarat'taki Köprü Çöktü: 9 Ölü, 8 Yaralı

09.07.2025 14:02
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Hindistan'ın Gujarat eyaletinde Mahisagar Nehri üzerindeki köprünün çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde Mahisagar Nehri üzerindeki 45 yıllık köprünün çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Hindistan'ın Gujarat eyaletindeki Vadodara bölgesinde Mahisagar Nehri üzerindeki bir köprü çöktü. Köprü üzerindeki 2 kamyon, 2 araba ve bir çekçek olmak üzere 5 aracın suya düştüğü, bir tankerin ise köprünün yıkıldığı kısımda mahsur kaldığı olayda 9 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Vadodara bölgesi idari yetkilileri hızla olaya müdahale ederek, arama kurtarma çalışması başlattı. Vadodara Başkomiseri Rohan Anand, Anand kentinden teknelerle olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yanı sıra yerel halkın ve dalgıçların da kurtarma çalışmalarına katıldığını belirterek, yaralanan 6 kişinin tedavi için Vadodara'daki bir hastaneye sevk edildiğini aktardı.

Görgü tanıkları ve bölgedeki halk ise, 45 yıllık köprünün bakım ve onarımı için yetkililerin bilgilendirildiğini ancak eyleme geçilmediğini belirterek, yetkililerin kazadan sorumlu olduğunu söyledi.

Vadodara ile Anand kentlerini birbirine bağlayan köprünün yıkılmasıyla iki bölge yerleşim yeri arasındaki ulaşım aksarken, iki tarafta da uzun araç kuyrukları oluştu. Hindistan polisi, olay yerine gelerek trafik akışını kontrol altına aldı. Olay nedeniyle iki kent arasında yolculuk yapmak isteyen kişilerin köprü tamir edilene kadar 40 kilometrelik bir sapma ile yollarını uzatması gerekiyor.

Hindistan Başbakanı Modi taziye mesajı yayımladı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gujarat'daki trajedide yaşanan can kayıpları bize derinden üzüntü verdi. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimi iletiyorum. Umarız yaralananlar yakın zamanda iyileşir. Hayatını kaybedenlerin çocuklarına Hindistan Başbakanlık Ulusal Yardım Fonu'ndan (PMNRF) 2 milyon rupi, yaralılara ise 50 bin Hindistan rupisi ödeme yapılacaktır" dedi. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA

Hindistan, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Gujarat, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gujarat'taki Köprü Çöktü: 9 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika

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