Gülistan Doku Soruşturmasında 2 Şüpheli Tutuklandı

Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan 2 şüpheli cezaevine sevk edildi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden E.E., G.E., S.G., S.Ö. adliyeye sevk edilmişti. Soruşturma kapsamında tutuklanan G.E. ile E.E. tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Tunceli Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlanan S.G. ile S.Ö ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - TUNCELİ