Gülistan Doku Soruşturmasında 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Gülistan Doku Soruşturmasında 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Gülistan Doku Soruşturmasında 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
24.07.2026 11:45
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Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi'nin eşi ve 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in aralarında bulunduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda 15 kişi gözaltına alınmıştı. Dün sabah düzenlenen operasyonda 2 kişi daha gözaltına alındı ve gözaltı sayısı 17'ye yükseldi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığındaki ifade işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerden güvenlik korucusu F.Ö. "Kasten öldürmeye yardım ile suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından tutuklanırken, hafriyat işiyle uğraşan O.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylelikle soruşturmada tutuklu sayısı 13'e yükselmişti.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, güvenlik korucusu Yılmaz Arslan ve ACA bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca bugün adliye sevk edildi.

Sevk sırasında 'Katil' diye bağırarak şüphelilere saldırmak isteyen aile yakınını polis ekipleri tutarak sakinleştirdi.

Kaynak: İHA

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Tunceli Valiliği, Gülistan Doku, Tuncay Sonel, 3. Sayfa, Tunceli, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gülistan Doku Soruşturmasında 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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