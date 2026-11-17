Yalova'da hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada yeni deliller TÜBİTAK'a gönderildi. Avukat Rahmi Çelik'in Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı başvuru üzerine gerekli yazışmaların yapıldığı ve delillerin teknik inceleme için TÜBİTAK'a iletildiği öğrenildi.

'Güllü' adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi'ndeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yürütülen yargılama sonucunda Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Ekim 2026 tarihinde Tuğyan Ülkem Gülter'i üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Güllü'nün ölümüyle ilgili Tuğberk Yağız Gülter'in avukatı Rahmi Çelik'in Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı başvuru kapsamında dosyaya sunulan yeni delillerin TÜBİTAK'a gönderildiği belirtildi. Kasten öldürme suçuna iştirakten Sultan Nur Ulu ve Emin Kervanoğlu hakkında yapılan suç duyurusuna dayanak olarak sunulan deliller TÜBİTAK tarafından incelenecek.

UZMAN RAPORLARINDA DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Dosyada daha önce Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in avukatları tarafından ev içi güvenlik kamerası görüntüleri ve ses kayıtlarına ilişkin iki ayrı uzman raporu hazırlatılmıştı. 28 Ekim 2026 tarihli ilk rapor ile 6 Kasım 2026 tarihli ikinci raporda, Güllü'ye atfedilen "Bırak beni" ve "Bırak", Sultan Nur Ulu'ya atfedilen "At", Tuğyan Ülkem Gülter'e atfedilen "Atla camdan" ve "Koş annem yok koş" ifadelerine yer verilmişti. İkinci raporda Tuğyan Ülkem Gülter'e atfedilen "Ben kapattım kameraları" ve "Nasıl yapacağımı düşünüyorum" sözleri de dikkat çekmişti.

KAYITLARDA ERKEK SESİ DE VAR

Uzman raporlarında kamera kayıtlarında erkek sesi olduğu belirtilen konuşmalar da yer aldı. İlk raporda erkek sesine atfedilen "Sence korkutmaya mı çalışıyor?", "Kapıyı kapat", "Şeref yok" ve "Atsın" ifadeleri aktarılırken, ikinci raporda "Hayır", "Görmek istemiyorum" ve "Atla camdan" sözlerine yer verildi.

Ancak raporlarda erkek sesinin kime ait olduğuna ilişkin kesin bir tespit yapılmadı. İkinci uzman görüşünde ses kayıtlarının olayın aydınlatılması açısından önemli olduğu, ancak tek başına olayın kesin oluş biçimini ortaya koyamayacağı belirtildi.

İSTİNAFA DARALTILMIŞ BAZ TALEBİ

Güllü'nün ablası Kader Tut'un avukatları Hasan Kocabey ve Şermin Tankut tarafından Bursa Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesine gönderilmek üzere Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan ek beyanda, olay sırasında dairede başka bir kişinin bulunup bulunmadığının araştırılması istendi.

Dilekçede, olay sırasında evde kullanılan telefonlar üzerinden üçüncü kişilerle sesli veya görüntülü görüşme yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi talep edildi. Bu kapsamda görüşmeye katılan kişilerin, kullanılan telefonların, cihazların ve uygulama hesaplarının belirlenmesi, daraltılmış baz kayıtlarının incelenmesi ve dijital veriler üzerinde karşılaştırmalı teknik inceleme yapılması istendi.