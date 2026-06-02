Gümüşhacıköy'de Yangın Şok Etti
Gümüşhacıköy'de Yangın Şok Etti

02.06.2026 10:17
Park halindeki elektrikli motosiklet alev aldı; sahibi kalp ameliyatından yeni çıkmıştı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde park halindeki elektrikli üç tekerlekli motosiklet alev alev yandı. Dumanların komşusunun ocağından çıkan ateşten yükseldiğini sanan yaşlı adam, motosikletinin yandığını görünce şoke oldu.

Edinilen bilgiye göre, elektrikli üç tekerlekli motosikleti bağ evinin önünde şarj eden Mehmet Ali Nacak, arkadaşlarıyla sohbete daldı. Evin önünden yükselen dumanı komşunun ocağında yanan ateşten çıktığını düşünen Nacak, daha sonra alevlerin üç tekerlekli motosikletin bulunduğu yerden geldiğini fark etti. Bataryaların bulunduğu kısımdan başlayan yangın, kısa sürede yayıldı. Alev topuna dönen motosikletten patlama sesleri yükseldi. Bidonla taşıdığı suyla alevlere müdahale etmeye çalışan yaşlı adamın imdadına komşuları yetişti. Hortumdan gelen suyla alevler güçlükle söndürüldü. Bataryaların yandığı motosiklette büyük çapta maddi hasar oluştu.

2 gün önce taburcu olmuştu

Geçirdiği kalp ameliyatının ardından 2 gün önce taburcu olan motosikletin sahibini komşuları teselli etmeye çalıştı. O anları anlatan arkadaşı Serkan Karakuş, "Karşı tarafta ocak yanıyor sandık. Patlama olunca motosikletin yandığını fark ettik. Şok olduk. Söndürdük. Mehmet Ali abi kalp ameliyatı geçirmişti. Sadece motosikleti vardı. O da yandı" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İHA

