Gümüşhane\'de Asayiş Verileri Açıklandı

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, aylık olarak düzenlenen "Gümüşhane'nin Huzuru Türkiye'nin Huzuru" başlıklı basın bilgilendirme toplantısında ilin haziran ayı asayiş ve güvenlik verilerini kamuoyu ile paylaştı.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan toplantıda Vali Baruş, terörle mücadeleden asayiş suçlarına, kaçak yapılaşmadan düzensiz göçe kadar birçok alanda yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi. Vali Baruş, terörle mücadele kapsamında 2025 yılının ilk altı ayında önemli operasyonlara imza atıldığını, bu dönemde kırsalda 87, şehir merkezlerinde ise 5 olmak üzere toplam 92 operasyon düzenlendiğini ifade etti. Vali Baruş, kişilere karşı işlenen 10 önemli suç türünde 2024 yılının aynı dönemine kıyasla toplam olay sayısının 620'den 492'ye gerileyerek, yüzde 21'lik bir düşüş kaydettiğini açıkladı.

Valilik tarafından paylaşılan verilere göre çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 117 kişi adalete teslim edildi. Organize suçlara yönelik 6 operasyonda 10 kişi, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik 12 operasyonda ise 12 kişi tutuklandı. Operasyonlarda yaklaşık 988 gram uyuşturucu ve 118 adet hap ele geçirildi. Siber suçlarla ilgili yürütülen çalışmalarda ise terör iltisaklı 122 hesap dahil olmak üzere toplam 347 sosyal medya hesabı hakkında işlem yapılırken, 5 kişi tutuklandı. Düzensiz göçle mücadele kapsamında 79 düzensiz göçmen yakalandı.

Vali Aydın Baruş, yaylalarda tespit edilen 38 kaçak yapı hakkında yıkım kararı alındığını belirtirken, 2025 yılı içinde 653 sahipsiz köpeğin toplanarak bakımevlerine yerleştirildiğini açıkladı. Ayrıca eski tip sürücü belgelerinin 31 Temmuz 2025'e kadar yenilenmesi gerektiğini hatırlatan Vali Baruş, bu tarihten sonra yenileme bedelinin 15 TL yerine 7 bin 438 TL olacağını vurguladı. - GÜMÜŞHANE