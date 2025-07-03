Gümüşhane'de Asayiş Verileri Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Gümüşhane'de Asayiş Verileri Açıklandı

Gümüşhane\'de Asayiş Verileri Açıklandı
03.07.2025 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Aydın Baruş, haziran ayı asayiş verilerini paylaşarak suç oranlarının düştüğünü bildirdi.

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, aylık olarak düzenlenen "Gümüşhane'nin Huzuru Türkiye'nin Huzuru" başlıklı basın bilgilendirme toplantısında ilin haziran ayı asayiş ve güvenlik verilerini kamuoyu ile paylaştı.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan toplantıda Vali Baruş, terörle mücadeleden asayiş suçlarına, kaçak yapılaşmadan düzensiz göçe kadar birçok alanda yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi. Vali Baruş, terörle mücadele kapsamında 2025 yılının ilk altı ayında önemli operasyonlara imza atıldığını, bu dönemde kırsalda 87, şehir merkezlerinde ise 5 olmak üzere toplam 92 operasyon düzenlendiğini ifade etti. Vali Baruş, kişilere karşı işlenen 10 önemli suç türünde 2024 yılının aynı dönemine kıyasla toplam olay sayısının 620'den 492'ye gerileyerek, yüzde 21'lik bir düşüş kaydettiğini açıkladı.

Valilik tarafından paylaşılan verilere göre çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 117 kişi adalete teslim edildi. Organize suçlara yönelik 6 operasyonda 10 kişi, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik 12 operasyonda ise 12 kişi tutuklandı. Operasyonlarda yaklaşık 988 gram uyuşturucu ve 118 adet hap ele geçirildi. Siber suçlarla ilgili yürütülen çalışmalarda ise terör iltisaklı 122 hesap dahil olmak üzere toplam 347 sosyal medya hesabı hakkında işlem yapılırken, 5 kişi tutuklandı. Düzensiz göçle mücadele kapsamında 79 düzensiz göçmen yakalandı.

Vali Aydın Baruş, yaylalarda tespit edilen 38 kaçak yapı hakkında yıkım kararı alındığını belirtirken, 2025 yılı içinde 653 sahipsiz köpeğin toplanarak bakımevlerine yerleştirildiğini açıkladı. Ayrıca eski tip sürücü belgelerinin 31 Temmuz 2025'e kadar yenilenmesi gerektiğini hatırlatan Vali Baruş, bu tarihten sonra yenileme bedelinin 15 TL yerine 7 bin 438 TL olacağını vurguladı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Operasyon, Güvenlik, Politika, Türkiye, 3-sayfa, Asayiş, Terör, Aydın, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gümüşhane'de Asayiş Verileri Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınları taciz eden iki kişiyi bıçakla yaraladı Kadınları taciz eden iki kişiyi bıçakla yaraladı
Özgür Özel’in dokunulmazlık fezlekesi Meclis’e sunuldu Özgür Özel'in dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e sunuldu
İzmir’deki yangın Çeşme’ye de sıçradı Tahliye anonsları yapılıyor İzmir'deki yangın Çeşme'ye de sıçradı! Tahliye anonsları yapılıyor
Emine Erdoğan, Papa 14. Leo ile görüştü Emine Erdoğan, Papa 14. Leo ile görüştü
Kanseri yenen Kate Middleton, hastane ziyareti sırasında duygusal anlar yaşadı Kanseri yenen Kate Middleton, hastane ziyareti sırasında duygusal anlar yaşadı
Ali Koç’un kucağındaki çocuğun kim olduğu ortaya çıktı Ali Koç'un kucağındaki çocuğun kim olduğu ortaya çıktı
Viktor Gyökeres’in yeni adresi belli oluyor Transferin bitmesi an meselesi Viktor Gyökeres'in yeni adresi belli oluyor! Transferin bitmesi an meselesi
Mehmet Uçum: Erdoğan’ın aday olması için yeni anayasaya ihtiyacı yoktur Mehmet Uçum: Erdoğan'ın aday olması için yeni anayasaya ihtiyacı yoktur
Emre Altuğ’la aşk yaşadığı iddia edilmişti Didem Delen’in paylaştığı fotoğraf başkasına ait çıktı Emre Altuğ'la aşk yaşadığı iddia edilmişti! Didem Delen'in paylaştığı fotoğraf başkasına ait çıktı
Leman dergisindeki skandal karikatürle ilgili 4 şüpheli tutuklandı Leman dergisindeki skandal karikatürle ilgili 4 şüpheli tutuklandı
Fenerbahçe Beko’nun eski başantrenörü Anadolu Efes’in başına geçti Fenerbahçe Beko'nun eski başantrenörü Anadolu Efes'in başına geçti

12:35
Kurtlar Vadisi’nin yıldızı Şekip Taşpınar’ın cenaze detayı kahretti
Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Şekip Taşpınar'ın cenaze detayı kahretti
11:39
Çeşme ve Ödemiş’teki yangınlar büyüdü Otoyol çevresi alev alev, can kaybı var
Çeşme ve Ödemiş'teki yangınlar büyüdü! Otoyol çevresi alev alev, can kaybı var
11:07
Akaryakıta ÖTV ayarı Benzin, motorin ve otogaza okkalı zam geldi
Akaryakıta ÖTV ayarı! Benzin, motorin ve otogaza okkalı zam geldi
10:03
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
09:59
Enflasyon haziran ayında yüzde 1,37 arttı, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu
Enflasyon haziran ayında yüzde 1,37 arttı, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu
17:41
Juventus’tan Victor Osimhen için resmi açıklama
Juventus'tan Victor Osimhen için resmi açıklama
17:36
Fenerbahçe’nin Adidas anlaşmasından kazanacağı dev rakam
Fenerbahçe'nin Adidas anlaşmasından kazanacağı dev rakam
17:34
Bursa’da tehlike çanları: Şehrin 84 günlük suyu kaldı
Bursa'da tehlike çanları: Şehrin 84 günlük suyu kaldı
17:28
Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Türk takımlarının rakipleri belli oldu
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının rakipleri belli oldu
17:16
Aras Kargo’nun sahibi, mahkeme kararını dansöz oynatarak kutladı
Aras Kargo'nun sahibi, mahkeme kararını dansöz oynatarak kutladı
17:15
Felipe Melo’dan milli yıldıza çağrı: Galatasaray’a gel kardeşim
Felipe Melo'dan milli yıldıza çağrı: Galatasaray'a gel kardeşim
17:09
Erzurum’da 4.1 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.1 büyüklüğünde deprem
17:08
Sıra beklediği için sinirlendi, kasiyer kadının burnunu kırdı
Sıra beklediği için sinirlendi, kasiyer kadının burnunu kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2025 13:28:18. #7.13#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de Asayiş Verileri Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.