Gümüşhane\'de Ev Yangını Korkuttu

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

İlçeye bağlı Akbulak köyünde bir evin çatısında elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın paniğe neden oldu. Olayda yaralanan olmazken, çatı kısmı kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Yıldız'ın sahibi olduğu evin çatı katında bulunan elektrik panosunun kısa devre yapması sonucu çatı kısmından alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden Fatih Yıldız, yangına ilk müdahaleyi yapmak amacıyla elektrik panosunu kapatmaya çalışırken kolunda hafif yanıklar oluştu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Şiran Belediyesi itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla yangına müdahale etti. Kısa sürede yangın kontrol altına alınırken, ekipler soğutma çalışmalarına devam etti.

Yangında 2 katlı evin çatı bölümü kullanılamaz hale gelirken, diğer kısımlarda da hasar oluştu.

Olayın ardından Şiran Belediye Başkanı Abdulbaki Kara da bölgeye giderek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletip yetkililerden yangın hakkında bilgi aldı. - GÜMÜŞHANE