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Gümüşhane'de İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı - Son Dakika
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Gümüşhane'de İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı

Gümüşhane'de meydana gelen kazada, hafif ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Kazanın ardından trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla temizlendikten sonra tekrar açıldı.

22.01.2024 - 20:45,
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Gümüşhane'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de hafif ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Gümüşhane Hacıemin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Trabzon'dan Gümüşhane istikametine hareket halindeki Salih Sert (29), yönetimindeki Opel marka 06 BHF 305 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Selamet Mutaf (49), yönetimindeki Peugeot marka 29 AL 788 plakalı hafif ticari araçla henüz belirlenemeyen bir sebeple kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile 06 BHF 305 plakalı otomobilin içerisinde bulunan Hünanur Kaanoğlu ve 29 AL 788 plakalı hafif ticari araç içerisinde bulunan Neriman Mutaf yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan trafiğe kapanan Gümüşhane-Trabzon karayolu ekiplerin çalışmasıyla temizlendikten sonra tekrar trafiğe açıldı.

Gümüşhane\'de İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Gümüşhane'de İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gümüşhane'de İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı - Son Dakika
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