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Gümüşhane'de Kaçak Tütün Operasyonu

Gümüşhane\'de Kaçak Tütün Operasyonu

Şiran'da yapılan operasyonda 6 bin 450 dolu, 1.200 boş makaron ele geçirildi; B.T. gözaltında.

10.12.2024 14:19
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Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde polis ekiplerinin yaptıkları operasyonda kaçak tütünle doldurulmuş 6 bin 450 ve boş vaziyette bin 200 adet makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından, ülke genelinde kaçak/sahte alkollü ürünlerinin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin önlenmesi amacıyla Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Şiran İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler neticesinde, Şiran ilçesinde ikamet eden B.T. isimli şahısta kaçak tütün ve makaron olduğu tespit edildi.

Yapılan aramada B.T. isimli şahıstan kaçak tütünle doldurulmuş 6 bin 450 ve boş vasiyette bin 200 adet olmak üzere toplamda 7 bin 650 adet kaçak makaron ele geçirildi.

B.T. isimli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gümüşhane'de Kaçak Tütün Operasyonu - Son Dakika

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