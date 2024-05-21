Gümüşhane'de kaybolan çoban çocuk samanlıkta bulundu - Son Dakika
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Gümüşhane'de kaybolan çoban çocuk samanlıkta bulundu

Gümüşhane\'de kaybolan çoban çocuk samanlıkta bulundu

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Çalık Köyü'nde kaybolan 14 yaşındaki çoban Yusuf Gürbüz, iz takip köpeği tarafından samanlıkta uyurken bulundu. Yakınları ve köy sakinleri tarafından kayıp ihbarı yapılan çoban, 7 saat süren arama çalışmalarının ardından bulundu.

21.05.2024 13:00
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Gümüşhane'nin merkeze bağlı Çalık Köyü'nde kayıp ihbarıyla 7 saat boyunca tüm ekipler tarafından aranan 14 yaşındaki çoban Yusuf Gürbüz samanlıkta iz takip köpeği tarafından uyurken bulundu.

Olay önceki gece Gümüşhane'nin merkeze bağlı Çalık Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gaziantep'ten babasıyla birlikte Çalık Köyü yaylasında çobanlık yapmak için gelen Yusuf Gürbüz'den saat 17.30'dan itibaren haber alamayan yakınları ve köy sakinleri durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından Çalık Köyü'nün yaylası ve ormanlık alanında yapılan 7 saatlik aramanın ardından 14 yaşındaki çoban, iz takip köpeğinin tespitiyle bulundu. Çocuk çobanın bölgeden çok uzaklaşmadığı ve bir samanlık içerisinde üşüdüğü için çuvalları üstüne örterek uyuması nedeniyle görülemediği öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gümüşhane'de kaybolan çoban çocuk samanlıkta bulundu - Son Dakika

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