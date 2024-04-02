YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Gümüşhane'de Minibüs Uçuruma Yuvarlandı: 7 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gümüşhane'de Minibüs Uçuruma Yuvarlandı: 7 Yaralı

Gümüşhane\'de Minibüs Uçuruma Yuvarlandı: 7 Yaralı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs uçuruma yuvarlandı. Kazada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

02.04.2024 21:03  Güncelleme: 21:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs uçuruma yuvarlandı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erzincan ile Kelkit arasında yolcu taşımacılığı yapan Veysel D. (60) idaresindeki 29 M 0339 plakalı minibüs, Tütenli Köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yaklaşık 70 metrelik uçurumdan yuvarlandı, kazada sürücü Veysel D. ile birlikte minibüs içerisinde bulunan Şeyda T., Rüya Ece A., Alperen T., Azranur T., Hüseyin G. ve Hasan G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri ters dönen minibüs içerisindeki şoför ve yolcuları yaptıkları çalışma ile kurtardı. 112 acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Kelkit Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Gümüşhane, Jandarma, İtfaiye, AFAD, Güvenlik, Acil Durum, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gümüşhane'de Minibüs Uçuruma Yuvarlandı: 7 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Tokat Erbaa'da bir evin çatısında yangın çıktı
    21:42 Tokat Erbaa'da bir evin çatısında yangın çıktı

    Tokat'ın Erbaa ilçesinde bulunan bir evin çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın yan binalara sıçramadan söndürüldü. Yangın esnasında teras katta kimsenin olmaması olası faciayı önledi. Yangının bina altında bulunan fırının bacasından çıktığı tahmin ediliyor.

  • Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı
    21:41 Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

    Yalova'da jandarma tarafından Kazımiye köyünde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 61 gram skunk, 20 gram sentetik kannabinoid, kurusıkıdan bozma tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 12 kartuş, 50 adet 9 mm. tabanca fişeği ve hassas terazi ele geçirildi.

  • Yalova'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı
    21:37 Yalova'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı

    Yalova'da yapılan eş zamanlı operasyonda, Kazımiye köyünde sokak satıcısı olarak tabir edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu, kurusıkıdan bozma tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

  • Osmaniye'de traktör kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
    21:14 Osmaniye'de traktör kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

    Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen traktör kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, şoförün hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından şoförün cansız bedeni morga kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

  • Batman'da bir evde ceset bulundu
    21:12 Batman'da bir evde ceset bulundu

    Batman'da Kültür Mahallesi'ndeki bir evden kötü kokuların yayılması üzerine komşular, ev sahibine ulaşmaya çalıştı. Ev sahibine ulaşılamayınca polise haber verildi. Polis çilingir yardımıyla açtığı evde 27 yaşındaki H.Ç.'nin cesedini buldu. Ceset otopsi için Batman Eğitim Araştırma Hastanesine gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

  • Karacabey'de Batan Kargo Gemisinin Kayıp Kaptanının Cansız Bedenine Ulaşıldı
    21:12 Karacabey'de Batan Kargo Gemisinin Kayıp Kaptanının Cansız Bedenine Ulaşıldı

    Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında batan Batuhan A isimli kargo gemisinin kayıp mürettebatı arasında bulunan İnebolulu kaptan Hasan Mehmet Uyanık'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi ve yapılan otopside kaptana ait olduğu tespit edildi. Kaptan Uyanık'ın yakınları cenazeyi teslim almak için Bursa'ya gitti.

  • Bornova'da kuyumcunun öldürülmesiyle ilgili zanlı yakalandı
    21:11 Bornova'da kuyumcunun öldürülmesiyle ilgili zanlı yakalandı

    İzmir'in Bornova ilçesinde kuyumcunun otomobilde silahla öldürülmesine ilişkin aranan zanlı, bekçilerin yaptığı uygulama sırasında yakalandı. Zanlının, cinayetin ardından kuyumcu dükkanını da soyduğu tespit edildi.

  • Adana'da yük treninin balatasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
    21:04 Adana'da yük treninin balatasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

    Adana'nın Pozantı ilçesinde bir yük treninin balatasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Niğde'den Adana'ya giden konteyner yüklü trenin seyir halindeyken balatalarından çıkan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Makinist durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirerek Pozantı istasyonunda hazır olmalarını talep etti. İstasyona gelen itfaiye ekipleri, yanan vagonun tahtalarını hızlı bir şekilde söndürdü.


20:55 Herkesin merak ettiği soru yanıtını buldu Fenerbahçe ligden çekilme fikrini rafa kaldırdı Herkesin merak ettiği soru yanıtını buldu! Fenerbahçe ligden çekilme fikrini rafa kaldırdı
20:38 Van’da belediye başkanlığının AK Parti’ye geçmesine ilişkin Selahattin Demirtaş’tan ilk sözler Van'da belediye başkanlığının AK Parti'ye geçmesine ilişkin Selahattin Demirtaş'tan ilk sözler
20:11 Usta yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu hayatını kaybetti Usta yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
19:49 29 kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının çıkış sebebi ortaya çıktı 29 kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının çıkış sebebi ortaya çıktı
14:11 İstanbul’da gece kulübünde yangın faciası: 29 kişi hayatını kaybetti İstanbul'da gece kulübünde yangın faciası: 29 kişi hayatını kaybetti
21:15 Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı İhtimaller belli oldu Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı? İhtimaller belli oldu
20:55 Kılıçdaroğlu’ndan Van’daki mazbata krizine çok sert tepki Kılıçdaroğlu'ndan Van'daki mazbata krizine çok sert tepki
19:27 Ali Koç, genel kurulda Erden Timur’u fena bombaladı: Terbiyesiz, her gece yatarken bizi düşün Ali Koç, genel kurulda Erden Timur'u fena bombaladı: Terbiyesiz, her gece yatarken bizi düşün
17:55 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten “Van“ açıklaması: Hükümet alanının müdahale edebileceği bir karar değil AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Van" açıklaması: Hükümet alanının müdahale edebileceği bir karar değil
17:54 Seçim sonrası ilk MYK’nın ardından Ömer Çelik’e açıkça soruldu: Neden kaybettiniz, erken seçim olacak mı Seçim sonrası ilk MYK'nın ardından Ömer Çelik'e açıkça soruldu: Neden kaybettiniz, erken seçim olacak mı?
17:26 Van’da başkanlığın AK Parti’ye geçmesine HÜDA-PAR’dan tepki: Halk iradesinin gasp edilmesidir Van'da başkanlığın AK Parti'ye geçmesine HÜDA-PAR'dan tepki: Halk iradesinin gasp edilmesidir
17:19 Tarihi güne damga vuran an Kongre üyelerinden çok konuşulacak Ali Koç pankartı Tarihi güne damga vuran an! Kongre üyelerinden çok konuşulacak Ali Koç pankartı
16:15 TFF, Süper Lig kulüplerinin açıklamalarına cevap verdi TFF, Süper Lig kulüplerinin açıklamalarına cevap verdi
15:22 Van’da başkanlığın AK Parti’ye geçmesine CHP lideri Özel’den sert tepki Van'da başkanlığın AK Parti'ye geçmesine CHP lideri Özel'den sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2024 21:51:37. #1.13#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de Minibüs Uçuruma Yuvarlandı: 7 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement