Gümüşhane'de Otobüs Kazası: 14 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gümüşhane'de Otobüs Kazası: 14 Yaralı

Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otobüs istinat duvarına çarptı, 14 kişi yaralandı.

26.01.2025 23:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'de kontrolden çıkan yolcu otobüsü istinat duvarına çarptı: 2'si çocuk 14 yaralı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, istinat duvarına sürterek kaza yaptı. Karlı yolda metrelerce sürüklenen otobüsteki 2'si çocuk 14 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gümüşhane- Bayburt Karayolu Sargınkaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erzurum- Trabzon seferini yapan Ali Osman Ulusoy firmasına ait 61 AU 083 plakalı yolcu otobüsünün sürücüsü Zekeriya Y., kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. İstinat duvarına sürten otobüs, bir süre ilerledikten sonra durabildi. Kaza nedeniyle otobüsün sağ tarafında bulunan camlar patlarken, otobüs içerisinde bulunan Ayşe Hazal Saraç, Sinem Saraç, Jale Aydoğdu, Cemil Bektaş, Tuba Nur Demir, R.K. (7), Tenzile Kabur, Ömer Aydoğdu, Azra Karaköse, İ.G.S. (10), Mertcan Altuntaş, Nemide Demir, Çiğdem Adakul ve İlknur Yıldırım yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. 112 acil sağlık ekipleri otobüsteki yaralıları olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, kazada yara almayan yolcular ise başka bir yolcu otobüsüyle Gümüşhane Otobüs Terminali'ne götürüldü. Sürücü Zekeriya Y., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

"Durumu ağır bir yaralımız yok"

Kazanın ardından olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, "Kazanın meydana geldiği andan itibaren emniyet ve jandarma ekipleri gerekli tedbirleri aldı yolda. 6 ambulans ve 18 sağlık personeliyle yaralılar Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Şu anda orada ayakta tedavileri devam ediyor. Durumu ağır olan bir yaralımız yok. Otobüs kayganlaşan yolda yandaki istinat duvarına çarpınca camları patlamış, yaralanmaların çoğu da bu parçalanmadan meydana geldi. Birazdan hastanede yaralılarımızı ziyaret edeceğiz. Şu anda yatarak tedavi gören hastamız yok. İlgili otobüs firması yaralı olmayan yolcuların tahliyesi için de ek bir otobüs seferi yaptı. Gümüşhane Otobüs Terminali'ne gidiyorlar, orada bir süre bekledikten sonra Trabzon'a doğru yola çıkacaklar" dedi.

Daha sonra hastanede yaralıları ziyaret eden Vali Baruş, 14 yaralının 5'inin 18 yaşından küçük olduğunu belirterek, tedavilerinin kısa sürede biterek taburcu edileceklerini dile getirdi.

Kaynak: İHA

Gümüşhane, 3-sayfa, Ulaşım, trafik, Sağlık, Çocuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gümüşhane'de Otobüs Kazası: 14 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:28 Antalya’da 12 katlı otel inşaatında yangın Antalya'da 12 katlı otel inşaatında yangın
16:42 Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş İşte ölümcül talimat Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat
16:27 Şanlıurfa’da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti Şanlıurfa'da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti
16:10 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
15:04 İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı
07:32 İrfan Can’dan “Göztepe’ye karşı ne hissediyorsun“ sorusuna olay cevap İrfan Can'dan "Göztepe'ye karşı ne hissediyorsun?" sorusuna olay cevap
07:25 Halit Ergül’in diğer oteli Gazelle Resort SPA’ya gece yarısı operasyonu Halit Ergül'in diğer oteli Gazelle Resort SPA'ya gece yarısı operasyonu
07:03 Türkiye’den Suriye’deki silahlı gruplara mesaj Türkiye'den Suriye'deki silahlı gruplara mesaj
06:39 Trump’tan tüm dış yardımları durdurma kararı Trump'tan tüm dış yardımları durdurma kararı
05:52 E-5’te feci kaza: Genç kadın hayatını kaybetti E-5'te feci kaza: Genç kadın hayatını kaybetti
01:46 İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük
23:55 Yargıtay “arkadaşımın yuvasını yıkan kadın“ sözlerini hakaret saydı Yargıtay "arkadaşımın yuvasını yıkan kadın" sözlerini hakaret saydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 18:04:39. #1.11#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de Otobüs Kazası: 14 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.