Gümüşhane'de Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Gümüşhane'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Gümüşhane\'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
11.06.2025 23:11
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Gümüşhane'de otomobilin ters dönmesi sonucu 3 kişi yaralandı, sağlık durumları iyi.

Gümüşhane'de kontrolden çıkan otomobilin ters dönmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa O. idaresindeki 29 AAY 969 plakalı otomobil, Gümüşhane'den Şiran istikametine seyir halindeyken Övündü köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ters döndü. Kazada otomobilde bulunan sürücü Mustafa O. ile yolcular Gülay O. ve İclal O. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gümüşhane'de Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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