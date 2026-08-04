Gümüşhane'de Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
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Gümüşhane'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

Gümüşhane\'de Trafik Kazası: 6 Yaralı
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Gümüşhane-Bayburt karayolunda iki aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı, sağlık durumu iyi.

Gümüşhane'de iki aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Gümüşhane- Bayburt karayolu üzerindeki Bahçeli Beldesi Arzular Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet K. yönetimindeki 29 DB 245 plakalı otomobil, Arzular Kavşağı'ndan Bahçeli Beldesi istikametine geçiş yaptığı sırada, Bayburt yönünden Gümüşhane istikametine seyreden Hüseyin K. idaresindeki 29 AAV 091 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler Hüseyin K. ile Mehmet K.'nin yanı sıra 29 AAV 091 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Hayriye Ç., Kudret K., Binnaz Y. ve Muhammed Yusuf Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA

Gümüşhane, 3. Sayfa, Bayburt, Trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gümüşhane'de Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika

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