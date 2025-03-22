Gündüz\'den Bahçeli\'ye yönelik saldırılara tepki

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Siirt'e gelen 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP'li Ali Mahir Başarır'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sarf ettiği sözlere sert tepki gösterdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk milletinin sarsılmaz iradesinin, devlet aklının ve milli duruşun sembolü olduğunu dile getiren Abbas Gündüz, Başarır'ın bu sözlerini asla kabul etmediklerini kaydetti. Gündüz, "CHP'li Ali Mahir Başarır'ın sokak üslubuyla, siyasi ahlaktan yoksun şekilde Bahçeli'ye dil uzatması, onun seviyesizliğinin ve acizliğinin en net göstergesidir. Devlet Bahçeli, Türk milletinin onuru, ülkücü hareketin lideri, devlet aklının temsilcisidir. Bu millet, O'nun yıllardır sergilediği devlet adamlığı duruşunu, Türkiye'nin birlik ve beraberliği için yaptığı fedakarlıkları çok iyi bilmektedir. Buradan açıkça ilan ediyoruz, Devlet Bahçeli yalnız değildir. Türk milleti O'nun arkasındadır. Ali Mahir Başarır ve onun gibiler, seviyesiz üsluplarıyla ne Devlet beyi ne de ülkücü hareketi yıldırabilir. Biz, şehit ve gazi aileleri olarak büyüğümüz bilge lider Devlet Bahçeli'nin yanındayız" dedi. - SİİRT