Güner Apartmanı davasında istinaf kararı: Hükümler bozuldu

26.02.2026 20:46
Malatya'daki Güner Apartmanı davasında istinaf mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet kararlarını bozdu. İnşaat mühendisi Halil İbrahim Ş. tahliye edilirken, müteahhitlerin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde 8 kişinin hayatını kaybettiği Güner Apartmanı davasında istinaf mahkemesi yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet kararlarını bozdu. İnşaat mühendisi Halil İbrahim Ş.'nin tahliyesine hükmedilirken, müteahhitler hakkındaki tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde bulunan Güner Sitesi A1 Blok'un, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ikinci depremde yıkılması sonucu 8 kişi hayatını kaybetmişti. Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 19 Kasım 2025 tarihli kararında müteahhitler Mehmet Emin G. ve Erdal E. ile inşaat mühendisi Halil İbrahim Ş.'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutuklanmalarına hükmetmişti. Sanıklardan Yıldırım D., Yakınca eski belediye başkanları Veysel K. ve Fahri Ö. ile Yakınca Belediyesi teknik personeli İsa G. ise 8 yıl 10 ay hapis cezası almıştı.

Dosyayı inceleyen Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, kooperatif yöneticilerinin sorumluluğu, binadaki ek kat ve imza çelişkileri, belediye başkanlarının görev kusuru iddiaları, teknik personelin yeterliliği ile ceza artırım oranlarına ilişkin eksik inceleme yapıldığına kanaat getirerek, yerel mahkemenin kararını bozdu. Dosya, eksikliklerin giderilmesi için yeniden Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İstinaf mahkemesi, sağlık durumu ve tutukluluk süresini dikkate alarak inşaat mühendisi Halil İbrahim Ş.'nin tahliyesine ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi. Müteahhitler hakkındaki tutukluluk halinin ise devamına hükmedildi.

Davaya ilişkin değerlendirmede bulunan avukat Nedim Serhat Alataş, deprem dosyasında ilk istinaf kararının çıktığını belirterek, kararda önemli ayrıntıların yer aldığını ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Malatya, İnşaat, Kaza, Son Dakika

