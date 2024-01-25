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Güney Afrika'da "sahte peygamber" timsahlara yem oldu - Son Dakika
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Güney Afrika'da "sahte peygamber" timsahlara yem oldu

Güney Afrika'da kendini peygamber ilan eden 48 yaşındaki bir kişi, nehirde vaftiz sırasında timsahların saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdi.

Güney Afrika\'da "sahte peygamber" timsahlara yem oldu
25.01.2024 - 15:10,  Güncelleme: 15:17
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde "sahte peygamber" vaftiz sırasında timsahların saldırısına uğradı. Nehirde yapılan aramalarda sahte peygambere ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları bulundu.

"SAHTE PEYGAMBER" TİMSAHLARIN SALDIRISINA UĞRADI

Güney Afrika haber portalı News 24'ün haberine göre, kendini peygamber ilan eden 48 yaşındaki bir kişi, Apel bölgesindeki nehirde vaftiz sırasında timsahların saldırısına uğradı.

TİMSAHLARIN ARASINDA CESET PARÇALARI BULUNDU

Polis Sözcüsü Malesela Ledwaba, yapılan aramalar sonucunda "sahte peygambere" ait olduğu değerlendirilen ceset parçalarının timsahların arasında bulunduğunu söyledi.

Bölgedeki dini liderlere ve yerel sakinlere, nehirlerde, derelerde ve barajlarda dini törenler yapılmaması yönünde uyarıda bulundu. Öte yandan Afrika'da her yıl yüzlerce kişi, yerleşim yerlerini işgal ettikleri vahşi hayvanların saldırılarında hayatını kaybediyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
  • Ali Kublay: İyi hiç olmazsa bir işe yaramis Yanıtla 2 68
  • Eren Türkmen: Hayırdır hayvanlardamı tapu alır olmuş yerleşim yeri ne alaka:) Yanıtla 4 4

Güney Afrika, Afrika, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Güney Afrika'da 'sahte peygamber' timsahlara yem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güney Afrika'da "sahte peygamber" timsahlara yem oldu - Son Dakika
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