Güney Kore'de Sıkıyönetim Soruşturması - Son Dakika
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Güney Kore'de Sıkıyönetim Soruşturması

Polis, Devlet Başkanlığı Ofisi'ne sıkıyönetim soruşturması kapsamında baskın düzenledi.

11.12.2024 08:12
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Güney Kore'de polis, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından ilan edilen sıkıyönetim ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Devlet Başkanlığı Ofisine baskın düzenledi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından ilan edilen ve 6 saatin ardından yürürlükten kaldırılan sıkıyönetimin yol açtığı krize dair yeni gelişmeler yaşandı. Güney Kore basınında yer alan haberlere göre, polis "vatana ihanet", "silahlı isyana teşebbüs" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla başlatılan sıkıyönetim soruşturması için delil toplamak üzere Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi'ne baskın düzenledi. 18 müfettişin sıkıyönetimin ilan edildiği gece yapılan bir kabine toplantısıyla ilgili kayıtlara el koymak üzere başkanlık ofisine gönderildiği aktarılırken, Yoon'un ise baskın sırasında ofiste olmadığı kaydedildi. Güney Kore Başkanlık Ofisi'nin yanı sıra, Ulusal Polis Teşkilatı, Seul Polis Teşkilatı ve Ulusal Meclis Polis Muhafızları merkezlerinde de arama yapıldığı açıklandı. - SEUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Güney Kore'de Sıkıyönetim Soruşturması - Son Dakika

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