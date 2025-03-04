İstanbul'da boş arsada cenin bulundu - Son Dakika
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İstanbul'da boş arsada cenin bulundu

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İstanbul'un Güngören ilçesinde oyun oynayan çocukların bulduğu ceninin 6 aylık olduğu belirlendi. Olayla ilgili anne ve baba gözaltına alındı.

04.03.2025 22:01  Güncelleme: 22:14
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İstanbul Güngören'de boş arsada oyun oynayan çocuklar tarafından cenin bulundu. Olayla ilgili polis ekipleri kimlikleri tespit edilen kadın ve çocuğun babası olduğu belirtilen şahıslar gözaltına alınırken, ceninin 6 aylık olduğu belirlendi.

İstanbul'da boş arsada cenin bulundu

TAŞLARIN ARASINDA ÖLÜ CENİN BULUNDU

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Güngören Güneştepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan boş bir arsada oyun oynayan çocuklar tarafından taşların arasına gizlenmiş şekilde ölü cenin bulundu. Çocukların durumu ailelerine haber vermesi sonrası vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da boş arsada cenin bulundu

ANNE İLE BABA GÖZALTINDA

Ekiplerin incelemeleri sonrası 6 aylık hamile bir kadının ilaç içerek düşük yaptığı ve ölü ceninin araziye bırakıldığı tespit edildi. Olay sonrası kimlikleri tespit edilen kadın ve çocuğun babası olduğu düşünülen şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Ekiplerin çalışmalarının ardından arsada bulunan cenin Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İstanbul'da boş arsada cenin bulundu
İstanbul\'da boş arsada cenin bulundu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da boş arsada cenin bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bud Clifford:
    şimdi gelirler yazarlar buraya nooluyo bize ya akp ülkeyi bu hale getirdi yazarlar herşeyin sorumlusu akp demeyin bunun sorumlusu biziz deyin wow demeyin sübhanallah deyin. böyle şeyler olabilir yeterki caniler masum iyi insanları öldürmesin ak yüzlü kara kalpli tr m illeti gencecik canlar değil ceninler olsun olur böyle şeyler 19 60 Yanıtla
    AllahınAslanı:
    Zaten akp ye bağlayanların yorumunu okumaya geldim :))) 5 8
  • Bud Clifford:
    her şey akp yüzünden değil her şey sizin yüzünüzden iyilik istiyor kötülük yapıyorsunuz şeytan belkide insandır tr m illetidir suriyeliler hain kuzey ıraklılar terörist batılılar gavur bir sizmi doğrusunuz 23 31 Yanıtla
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