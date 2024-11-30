Güngören\'de Çöken Binadan İşçi Kurtarma Çalışmaları 16 Saatten Fazla Sürüyor

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Güngören'de çöken binanın altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları 16 saattir sürüyor

İSTANBUL - Güngören'de kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımı devam eden binada meydana gelen çökmede, göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları 16 saattir sürüyor.

İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımı devam eden binanın üst kısmında çökme meydana gelmişti. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çökme sonrasında 2 kişi göçük altında kalırken, itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmalarının ardından 1 kişi göçük altından çıkarılmıştı.

Kurtarma çalışmaları 16 saattir sürüyor

Göçük altında kalan diğer işçiyi arama çalışmaları devam ederken, işçiye ulaşmak için binanın ön tarafı iş makinaları ile yıkıldı. Kurtarma çalışmaları yaklaşık 16 saattir itfaiye, AFAD ve belediye ekiplerinin yaptığı çalışmalarla sürüyor.